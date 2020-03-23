Фото и видео ⟩ Италия на грани коллапса: военные увозят сотни трупов, нет ИВЛ, медики решают, кто умрет первым...

Меньше чем за месяц Италия превратилась из цветущего полуострова в полностью заблокированную страну с системой здравоохранения на грани коллапса. На данный момент коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19, там инфицированы более 59 тысяч человек, более 5400 из них скончались. Теперь за сутки от нового вируса в Италии гибнут примерно по 800 человек.

Половина всех случаев заражения (более 25,5 тысяч больных и более 3 тысяч умерших на 22 марта) зафиксирована в области Ломбардия, на севере страны. Из-за смертей в результате эпидемии коронавируса переполнен единственный крематорий в Бергамо, его печи работают круглые сутки, но погибших все больше - теперь более сотни в день. Всего зараженных там на утро воскресенья, 22 марта, было 5 869 человек, а погибших - 957. Только в субботу, 21 марта, в Бергамо умерло 226 человек. И это в городе с населением чуть более 120 000 человек. И это не считая тех десятков пожилых людях, умерших в домах престарелых или у себя дома, которые не проверялись на коронавирус. Местные власти заявляют, что реальность гораздо более драматична - слишком многие жертвы не включены в официальные отчеты.

Места для гробов с телами в помещении крематория уже нет, поэтому их складывают в церкви. Раньше такой необходимости в услугах крематория не было. В Италии не принято кремировать близких. Сжигали тела только те, кому не на что было хоронить усопшего. Но сейчас хоронить запретили, а крематорий может принять в день только 25 покойных.

Для вывоза из Бергамо тел умерших привлекли итальянскую армию. Вечером по темным улицам, окружающим кладбище Бергамо, военные автомобили отправляются в путь в Модену и Болонью с телами в кузовах. Они перевозят умерших в другие регионы, где мощности крематориев не так заняты. Потом прах погибших от коронавируса вернут их родственникам в Бергамо, сообщает газета L'Eco di Bergamo.

#Italia | Imágenes que conmocionan al mundo: vehículos militares salen de madrugada del cementerio de Bérgamo con decenas de ataúdes para llevarlos a incinerar en otras ciudades. Video captado el jueves 19 de marzo por L'Eco di Bergamo (BBC Mundo). pic.twitter.com/pUEglpT0wy — Arroba Noticias (@Arroba_Noticias) March 20, 2020

Первый гробовой конвой выехал из Бергамо в ночь на среду, 18 марта, с тех пор это происходит почти каждую ночь. В пятницу в Бергамо скончались 88 зараженных, их тела военные вывезли в субботу, 21 марта. «Я пока не вижу света в конце тоннеля», - заявил мэр города Джорджо Гори.