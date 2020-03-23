Barbora предложит забирать заказанные у них продукты в магазинах Maxima

По словам исполнительного директора Barbora.ee Дениса Османа, проект по развитию регионального расширения уже ведется несколько месяцев и для его скорейшего внедрения в условиях мировой пандемии вируса и введения в Эстонии чрезвычайного положения были направлены дополнительные ресурсы.

«В сотрудничестве с розничной сетью Maxima интернет-магазин Barbora расширяет возможность совершать безопасные повседневные покупки в интернете и забирать заказ лично во многих городах по всей Эстонии, - отметил Денис Осман. – Наша цель – как можно быстрее обеспечить покупателей возможностями приобретения повседневных продовольственных и бытовых товаров в интернет-магазине Barbora.ee, сведя при этом к минимуму необходимость контактов с другими людьми, что отвечает официальным рекомендациям по минимизации распространения вируса.

По словам Дениса Османа, сеть Barbora.ee покрывает все крупнейшие города эстонских уездов, в которых находятся магазины Maxima. Более подробные детали, в том числе об ассортименте и принципах работы услуги, Barbora.ee сообщит в ближайшие дни, когда будет проведено тестирование всех необходимых для оказания услуги решений в сфере логистики и инфотехнологий.

«В сложившейся ситуации вместе с нашими партнерами мы быстро нашли решения и мобилизовали все свои ресурсы, чтобы в сотрудничестве с Maxima расширить возможности приобретения продовольственных и бытовых товаров в интернете», - добавил исполнительный директор Barbora.ee Денис Осман.