Фото ⟩ В Эстонии недалеко от пляжного променада обнаружено экзотическое животное

По словам Раата, краб весит примерно 88 грамм. Мужчина не отпустил его обратно в воду, так как речь идет о представителе инвазивного вида. Он отнес краба домой и положил в ведро.

«Есть я его не буду. Покажу коллегам и друзьям и, возможно, засушу и оставлю на память», - сказал Раат.

Китайских шерстяных крабов вылавливают у берегов Эстонии уже почти 90 лет. Их естественным ареалом является Азия, в основном Китай. В начале прошлого века этот вид проник в бассейн Эльбы с балластной водой кораблей, а затем распространился в северные районы.

На выходных в сети в Пярнуском заливе попал китайский шерстяной краб весом в 88 грамм. ФОТО: Aimar Raat

По словам ученых, китайский шерстяной краб не размножается в наших условиях, так как ему нужна куда более соленая вода, чем в Пярнуском заливе.

По словам ихтиолога Эстонского морского института Хели Шпилев, размножению шерстяного краба также препятствует низкая температура воды в наших краях и суровые зимы. Тем не менее вблизи устья Эльбы эти крабы все же могут размножаться.

По словам ихтиолога, этот вид не играет важной роли в нашей морской среде, и ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.