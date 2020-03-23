Пн, 23.03.2020
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  • Во всем виноват футбол: в Ломбардии нашли причину возникновения эпидемии коронавируса

Во всем виноват футбол: в Ломбардии нашли причину возникновения эпидемии коронавируса

первый матч «Аталанты» с «Валенсией» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов прошeл при полных трибунах «Сан-Сиро»

ФОТО: ESPA Photo Agency/ZUMAPRESS.com

В Италии продолжает прогрессировать пандемия коронавируса.

По информации испанской радиостанции Cadena SER, первый матч «Аталанты» с «Валенсией» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшийся 19 февраля, стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии. Такой позиции придерживаются в Италии.

Напомним, что игра прошла при полных трибунах «Сан-Сиро». На данный момент в Италии зафиксировано почти 60 тысяч заболевших и более 5 тысяч скончавшихся. Практически половина больных зарегистрированы в Ломбардии.

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