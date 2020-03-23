В Финляндии закроют рестораны и ограничат передвижение людей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) сообщила в твиттере после утренней пресс-конференции, что правительство готовится к закрытию ресторанов и введению ограничения на передвижение граждан, пишет YLE.
"Наше законодательство устанавливает строгие рамки для действий правительства, и, при лучшем раскладе, подготовка пакета мер займёт несколько дней. Сейчас ясно, что после этого кризиса нам надо будет тщательно рассмотреть возможности обновления законодательства. Сейчас мы работаем под давлением и с инструментами, которые у нас имеются. Наши действия не зависят от желания", - сказала она.
На утренней пресс-конференции выступили министр муниципального развития Сирпа Паатеро (СДП), министр образования Ли Андерссон (СЛ) и глава канцелярии министерства юстиции Пекка Тимонен.
Андерссон заявила в ходе пресс-конференции, что правительство работало над пакетом мер в течение выходных и правящая пятерка соберется в очередной раз сегодня вечером.
Правительство обещает дополнительную помощь муниципалитетам, испытывающим финансовые затруднения. Меры обсудят через пару недель на переговорах по бюджетным рамкам.