В Финляндии закроют рестораны и ограничат передвижение людей

"Наше законодательство устанавливает строгие рамки для действий правительства, и, при лучшем раскладе, подготовка пакета мер займёт несколько дней. Сейчас ясно, что после этого кризиса нам надо будет тщательно рассмотреть возможности обновления законодательства. Сейчас мы работаем под давлением и с инструментами, которые у нас имеются. Наши действия не зависят от желания", - сказала она.