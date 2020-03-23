Аэропорт «Рига» приостановит инвестиции и существенно сократит численность работников

Из-за объявленного в Латвии чрезвычайного положения практически полностью остановлено авиасообщение, что вынудило правление аэропорта «Рига» утвердить меры по экономии средств. Таким образом, все инвестиционные проекты будут сокращены на 85%, расходы на хозяйственную деятельность - на 60%, расходы на персонал - на 40%.

«К сожалению, правление вынуждено принимать такие решения, потому что доходы аэропорта упали до критически низкого уровня - с начала кризиса их падение достигло 98%. Более того, по мнению экспертов, восстановление авиационной отрасли будет очень медленным и постепенным», - заявили в аэропорту, добавив, что положительные финансовые результаты предприятия в прошлом году и в начале этого года позволяют ему в краткосрочный период полностью покрывать зарплаты работников и операционные расходы.

Аэропорт начал оперативную оптимизацию процессов и сокращение расходов еще в начале кризиса, но пессимистичные прогнозы восстановления авиации в Европе после кризиса заставили его принять еще более трудные решения.

Уже более 500 работников аэропорта находятся в простое с сохранением зарплат до конца чрезвычайного положения - 14 апреля.

Однако, согласно расчетам, аэропорту до июня придется значительно сократить количество работников. Точное количество будет известно после консультаций с Латвийским профсоюзом работников аэропортов.

Чтобы сокращение работников затронуло как можно меньше человек и не пришлось урезать зарплаты, правление аэропорта по согласованию с профсоюзом с 18 марта до конца этого года приостановила все дополнительные пособия и доплаты работникам. По окончании кризиса при условии позитивного экономического роста предприятия его правление сохраняет возможность компенсировать сотрудникам невыплаченные пособия и надбавки за этот период.

Как сообщалось, на период чрезвычайного положения в Латвии запрещены международные пассажирские рейсы, поэтому объем работы аэропорта «Рига» минимален - проводятся отдельные грузовые рейсы и рейсы для возвращения соотечественников на родину.