Дни Старого города в июне не состоятся

«С сожалением сообщаем, что мы вынуждены из-за пандемии коронавируса принять тяжелое решение и отменить традиционные летние Дни Старого города. Поскольку сейчас уже настало время заключения договоров, а уверенности в позитивном развитии ситуации нет, то не имеет смысла впустую привлекать людей и делать траты», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Она добавила, что если к концу лета ситуация стабилизируется, то можно будет взвесить возможность проведения Дней Старого города в усеченном виде во второй половине года. «Было бы очень обидно дать пропасть отличной работе команды организаторов во главе с Анне Вельт, которая началась еще прошлой осенью», - добавила Аус.

Главный организатор Дней Старого города Анне Вельт отметила, что организованный конкурс по сбору идей для программы мероприятия прошел успешно и было бы здорово претворить представленные на конкурс проекты в будущем в жизнь.

«Большая работа по подготовке программы мероприятия уже проделана и находилась в последней стадии. Я хотела бы поблагодарить за это всех организаторов и партнеров – музеи, национальную оперу «Эстония», Таллиннский литературный центр, историков и всех, принявших участие в конкурсе. Надеюсь, что у нас будет возможность донести запланированные истории и легенды до людей и конечно же они со временем не потеряют свою ценность. Посвященный Георгу Отсу концерт может состояться и осенью. Аналогичная ситуация и с Яном Кроссем и Вольдемаром Пансо, которым в программе также было отведено особое место», - сказала Вельт.