Аптекари: пожалуйста, поймите, мы носим маски, потому что заботимся о вас!

Поскольку от посетителей аптек начала звучать несправедливая критика в том, что сами аптекари надели маски, а продавать их отказываются, Эстонское объединение аптек было вынуждено обратиться к жителям страны.
После того, как в Китае вспыхнула эпидемия коронавируса, по всему миру были скуплены защитные маски для лица. В результате этого, к сожалению, в аптеках Эстонии уже какое-то время невозможно купить защитные маски.
Как и другие медицинские работники, и аптекари носят маски для защиты себя и посетителей аптек. Поскольку аптекари каждый день соприкасаются с сотнями людей, которые могут являться потенциальными носителями вируса, государство выделило аптекарям маски из военных резервов. Это вызывало недовольство посетителей аптек. Аптекари получают несправедливую критику в том, что сами маски носят, но не могут продать их тем, кто хочет купить.
Продавать лекарства могут только люди со специальным образованием. Нужно исключить ситуации, при которой аптеки придется закрыть из-за того, что все аптекари заболеют. Крайне важно, чтобы аптекари пользовались средствами индивидуальной защиты.
Сегодня мы находимся в ситуации, когда семейные врачи и больницы прекратили плановые приемы. Но большая часть жителей должны что-то покупать в аптеках. Это оказывает большое давление на аптеки, и увеличивает рабочую нагрузку на аптекарей.
Аптекари обратились к жителям Эстонии с просьбой относиться к происходящему разумно и с заботой: «Аптекари делают все от них зависящее, чтобы лекарства оставались доступными для всех. При этом аптекари относятся к медицинским работникам первичного уровня, которые кроме решения вопросов, связанных с лекарствами, консультируют и по легким проблемам со здоровьем».