Аптекари: пожалуйста, поймите, мы носим маски, потому что заботимся о вас!

После того, как в Китае вспыхнула эпидемия коронавируса, по всему миру были скуплены защитные маски для лица. В результате этого, к сожалению, в аптеках Эстонии уже какое-то время невозможно купить защитные маски.

Как и другие медицинские работники, и аптекари носят маски для защиты себя и посетителей аптек. Поскольку аптекари каждый день соприкасаются с сотнями людей, которые могут являться потенциальными носителями вируса, государство выделило аптекарям маски из военных резервов. Это вызывало недовольство посетителей аптек. Аптекари получают несправедливую критику в том, что сами маски носят, но не могут продать их тем, кто хочет купить.

Продавать лекарства могут только люди со специальным образованием. Нужно исключить ситуации, при которой аптеки придется закрыть из-за того, что все аптекари заболеют. Крайне важно, чтобы аптекари пользовались средствами индивидуальной защиты.

Сегодня мы находимся в ситуации, когда семейные врачи и больницы прекратили плановые приемы. Но большая часть жителей должны что-то покупать в аптеках. Это оказывает большое давление на аптеки, и увеличивает рабочую нагрузку на аптекарей.