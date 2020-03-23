Пн, 23.03.2020
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Правительство Японии начало сомневаться в проведении Олимпиады

The Olympic Rings are pictured in front of the headquarters of the International Olympic Committee (IOC) in Lausanne on March 21, 2020, as doubts increase over whether Tokyo can safely host the summer Games amid the spread of the COVID-19. - The global sporting calendar has been swept away by the coronavirus pandemic but the International Olympic Committee has insisted the Tokyo Games will go ahead in four months despite growing calls for a postponement. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в "сложившихся в мире обстоятельствах" на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает Р-Спорт.

Hакануне президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что окончательное решение по Олимпийским играм-2020 в Токио будет принято в течение четырех недель, но вариант отмены Игр не рассматривается, а если и говорить о переносе, то на данный момент назвать новые даты невозможно.

"Сейчас, если бы я говорил об открытии Олимпиады, то я полагаю, что сложившиеся в мире обстоятельства не являются таковыми", - цитирует агентство слова Абэ.

Проведение запланированных на лето этого года Олимпийских игр в Токио оказалось под вопросом в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. В настоящее время в Японии подтверждены 1103 случая заражения коронавирусной инфекцией, не учитывая 712 человек, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess. Всего в стране скончались 49 человек.

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