Правительство Японии начало сомневаться в проведении Олимпиады

Hакануне президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что окончательное решение по Олимпийским играм-2020 в Токио будет принято в течение четырех недель, но вариант отмены Игр не рассматривается, а если и говорить о переносе, то на данный момент назвать новые даты невозможно.

"Сейчас, если бы я говорил об открытии Олимпиады, то я полагаю, что сложившиеся в мире обстоятельства не являются таковыми", - цитирует агентство слова Абэ.