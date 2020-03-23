Правительство Японии начало сомневаться в проведении Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в "сложившихся в мире обстоятельствах" на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщает Р-Спорт.
Hакануне президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что окончательное решение по Олимпийским играм-2020 в Токио будет принято в течение четырех недель, но вариант отмены Игр не рассматривается, а если и говорить о переносе, то на данный момент назвать новые даты невозможно.
"Сейчас, если бы я говорил об открытии Олимпиады, то я полагаю, что сложившиеся в мире обстоятельства не являются таковыми", - цитирует агентство слова Абэ.
Проведение запланированных на лето этого года Олимпийских игр в Токио оказалось под вопросом в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. В настоящее время в Японии подтверждены 1103 случая заражения коронавирусной инфекцией, не учитывая 712 человек, которые заразились на круизном лайнере Diamond Princess. Всего в стране скончались 49 человек.