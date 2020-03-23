Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Надеяться на то, что экономический рост удастся быстро восстановить после пандемии Covid-19, не приходится, сказал Би-би-си глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа. По его прогнозам, для этого понадобится несколько лет.

Гурриа заявил в интервью Би-би-си, что убытки от Covid-19 уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001-го.

"Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей - потому что нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали", - считает Гурриа.

В понедельник мировые рынки начали торги с резкого падения: лондонский индекс FTSE 100 , парижский Cac 40 и франкфуртски Dax index and France's сразу упали более чем на 4%. Цена нефти опять нырнула ниже 26 долларов за баррель.

Фондовые рынки в Китае, Гонконге, Индии и Австралии рухнули еще больше, чем европейские. Из-за коронавируса Нью-Йоркская биржа и Лондонская биржа металлов полностью переходят на дистанционные торги с 23 марта.

Думать, что экономики отдельных стран быстро вернуться к "докоронавирусным" показателям - значит поддаваться ложным надеждам, сказал Гурриа в интервью Би-би-си.

Организация уже призвала правительства на время пренебречь правилами бюджетной экономии, чтобы можно было выделить деньги на организацию быстрого тестирования на Covid-19 и лечение заболевания. В ОЭСР входят 36 государств мира, на которые приходится около 80% мировой экономики, Россия не является членом этой организации.

Прогноз ОЭСР о сокращении роста мирового ВВП вдвое (до 1,5% в год) из-за пандемии, опубликованный в начале марта, уже выглядит чрезмерно оптимистичным, сказал Гурриа Би-би-си.

Угроза рецессии

Гурриа предсказывает, что в ближайшие месяцы некоторые крупнейшие экономики мира окажутся в рецессии. Технически рецессия фиксируется, если два квартала подряд в стране падает экономика.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - добавил он.

Гурриа возглавляет ОЭСР с середины нулевых годов, а до этого мексиканский экономист и политик занимал посты министра иностранных дел и главы министерства финансов Мексики, на которых заслужил репутацию человека, который не допустил финансового кризиса в стране в условиях политической нестабильности.

Власти многих стран уже объявили беспрецедентные меры поддержки работников и предпринимателей во время пандемии коронавируса.

Экономический шок

Правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном пообещало выплачивать 80% заработка гражданам, которые не могут работать из-за карантина.

Президент США Дональд Трамп объявил, что каждому американцу будет выплачено по 1 тыс. долларов в качестве компенсации.

В России индивидуальные выплаты от государства в понедельник утром пообещали власти Москвы и Московской области - по 4 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно людям старше 60 лет, которые будут соблюдать режим полной изоляции на дому.

Хотя глава ОЭСР призывает отказаться от обычных правил бюджетной экономии, он предупреждает, что выросший дефицит бюджета и увеличение государственных долгов - это тоже плохо; долговое бремя будет тормозить страны-должники на годы вперед.

Быстрого выздоровления не ждите

Еще в конце зимы политики стран Большой двадцатки были уверены, что кривая роста в период коронавируса примет форму буквы V: резкое, но непродолжительное падение экономической активности, а затем такой же резкий отскок и восстановление, сказал Анхель Гурриа в интервью Би-би-си.

"Но даже тогда мы уже выдавали желаемое за действительное, - говорит он. - Сейчас мы уже видим, что формы V не будет. В лучшем случае будет что-то ближе к U - с долгим периодом "на дне", прежде чем начнется рост. Мы избежим падения в виде кривой L, если примем правильные решения сейчас".

ОЭСР предлагает "антикоронавирусный" план из четырех частей:

Бесплатное тестирование на Covid-19

Приоритетное снабжение медиков необходимым оборудованием и защитными материалами

Выплаты чистыми деньгами для работников — в том числе самозанятым

Налоговые каникулы для бизнеса