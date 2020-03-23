Заболевший коронавирусом многодетный отец: держите детей дома!

Лаас вернулся в феврале из Бергамо, был дома на карантине, а второй тест показал, что у него коронавирус. С того момента он ведет блог.

«Я рад, что никого не заразил, - говорит Карл. - Вдруг появилась температура 37 градусов, но я не знал, что это значит. Когда живешь с семьей, неудивительно, что вирусы передаются от одного к другому. Мы смеемся, что у нас типичная эстонская семья, в которой мужчины позитивные, а женщины — негативные. У супруги последний тест был негативным. Департамент здоровья посоветовал нам не обращать на это внимания, а относится ко всему так, словно он у нее позитивный. Небольшой кашель и головная боль у супруги все же были, но не жар».

Лаас не жалуется на здоровье, у него довольно типично сопутствующие гриппу насморк и головная боль. «У меня в голове нет черного сценария, скорее раздражает, что я должен сидеть дома, - рассказывает Лаас. - По работе я общаюсь со многими людьми и у меня есть несколько общественных занятий, к примеру, я участвую в работе Союза многодетных семей Таллинна и Харьюмаа. Мы с женой работаем из дома и возникла иная проблема. У детей домашнее обучение, а учатся они в разных школах. Немного сложно было подстроить наши ритмы жизни друг под друга. Да и для учителей такая ситуация в новинку. Им немного легче, потому что дети далеко. То есть они успевают обдумать и подготовить все уроки и задания. Дети не особо мешают их работе. Учителя, видимо, надеются, что родители способны сидеть полдня дома с детьми. Но нам же нужно и свою работу делать. Это довольно сложно. Все разом выполняют удаленную работу, но с присутствием детей особо не считаются».

Лаас смеется, что было бы неплохо, если бы ему платили за обучение детей на дому. «Если рассуждать дальше, то находящиеся дома родители теперь выполняют роль и работников столовой, и уборщиков, - уверен Лаас. - К счастью, есть добрые люди, которые еще могут выходить, пока здоровы, и приносят к дверям нашего дома продукты».

Карл считает, что изолировать членов его семьи нет смысла. «Когда болезнь уже настигла, отделять уже поздно. Нужно избегать контактов со старшим поколением. Также особого внимания требуют те молодые люди, у которых есть тяжелые хронические заболевания. Для несовершеннолетних заболевание большой опасности не представляет, потому у большинства не проявляются симптомы и они очень легко переносят ее. Дети, которые везде бродят и чувствуют себя хорошо, являются носителями, потому что дети являются самыми частыми переносчиками. Поэтому особенно важно уделять им особое внимание и следить, чтобы они оставались дома. Особенно в таких больших городах, как Таллинн. Конечно, дети должны гулять и дышать свежим воздухом. Если мы хотим исключить дальнейшее распространение вируса, мы должны позаботиться о том, чтобы дети не контактировали с другими людьми. Важно следить, чтобы они не собирались в торговых центрах, на детских площадках или на парковках у магазинов, а также не тусовались и не играли другими детьми на площадках».

По словам Лааса, действительно существует риск повторного заражения.

«И это самое ужасное, организм страдает снова и снова, - говорит многодетный отец. - Мы должны избегать этого заболевания, пока от него нет лекарства. Хотя теорий много, никто точно не знает, как лечить. Есть и те, кто уже перенес заболевание, им необходимо держаться подальше от больных. Лучше перебдеть, чем недобдеть».

По мнению Карла, нельзя винить иностранцев в распространении вируса. «Мы и сами привезли вирусы из-за границы, потому что период школьных каникул совпал с распространением вируса в Европе».