Корона дня: число зараженных снова выросло, массовые сокращения на предприятиях и эстонские ученые создают новый анализ для выявления вируса

18 предприятий сообщили о коллективных сокращениях

По данным Кассы страхования от безработицы на прошлой неделе уровень безработицы вырос и теперь он составляет шесть процентов. Читать далее...

Департамент здоровья: коронавирус выявлен у 352 человек

За сутки коронавирус выявлен еще у 26 человек. Всего вирус выявлен у 352 жителей Эстонии. Читать далее...

Западная пресса гадает, как властям России удается сдерживать эпидемию: то ли скрывают цифры, то ли повезло, то ли жесткие меры

По данным на воскресенье, 22 марта, российские власти сообщили всего о 367 случаях заражения коронавирусом на территории страны. Читать далее...

…И в руках у нас горит маленький фонарик!

Дигитальная революция, о необратимости которой всё время говорили наиболее продвинутые представители педагогического сообщества, завершилась если не крахом, то совсем не тем, на что первые рассчитывали. Извините за вольную интерпретацию крылатой фразы вождя, полуторастолетний юбилей которого мы отметим через месяц. Читать далее...

СМИ: в Иране более 200 человек скончались от алкогольного отравления

В Иране 219 человек скончались в результате массового отравления алкоголем, причиной которого послужили слухи о лекарственных свойствах алкогольных напитков при лечении коронавируса Covid-19, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на источники. Читать далее...

Студия Postimees: хватит ли нам продуктов, если границы останутся закрытыми? Что будет с ценами?

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) ответил в студии Rus.Postimees на наболевшие вопросы, вызванные коронакризисом. Смотрите видеоинтервью!

Один евро. 20 минут. Эстонские ученые создают новый анализ для выявления вируса

Имеющиеся в использовании анализы на выявление коронавируса SARS-CoV-2 слишком неудобные и дорогие, кроме того, в определенных ситуациях они неточные, сказал профессор биомедицинских технологий Технологического института Тартуского университета, учредитель и руководитель Icosagen Grupp, академик Март Устав в интервью Postimees.

Эпидемия меняет мир: мы столкнемся с новым мировым порядком

Пандемия коронавируса помимо вопросов, непосредственно связанных со здравоохранением, вызвала ряд политических, экономических и социальных проблем. Есть причины полагать, что в долгосрочной перспективе их суммарное влияние на мировое развитие и нашу жизнь будет значительно больше, чем непосредственные последствия распространения вируса и действий по борьбе с ним. Читать далее...

Оставшиеся в Финляндии эстонцы скучают по дому: не могут же нас тут вечно держать в заложниках!

Страх перед будущим заставил большинство работающих в Финляндии эстонцев остаться там и после закрытия границ. И не просто остаться, а приняться за тяжелую работу. Читать далее...

Юрист объсняет, что делать, если вас уведомили о сокращении, снижении зарплаты или неоплачиваемом отпуске

Юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар отвечает на популярные вопросы людей о трудовых отношениях в период ЧП. Читать далее...

Фото и видео 〉 Италия на грани коллапса: военные увозят сотни трупов, нет ИВЛ, медики решают, кто умрет первым...

Власти Италии с воскресенья, 22 марта, ввели на территории страны чрезвычайное экономическое положение. Закрыты все предприятия, учреждения и организации, кроме тех, чья работа жизненно необходима. Продолжают работать только продовольственные магазины, аптеки, банки, почта, общественный транспорт, служба доставки, а также предприятия, производящие продукцию первой необходимости. Все население переведено на карантин - людям предписано находиться дома. Читать далее...

Аптекари: пожалуйста, поймите, мы носим маски, потому что заботимся о вас!

Поскольку от посетителей аптек начала звучать несправедливая критика в том, что сами аптекари надели маски, а продавать их отказываются, Эстонское объединение аптек было вынуждено обратиться к жителям страны. Читать далее...

Заболевший коронавирусом многодетный отец: держите детей дома!

Если мы хотим избежать распространения вируса, то мы должны следить, чтобы дети не собирались в торговых центрах, на детских площадках или парковках», - говорит отец большого семейства Карл Лаас в интервью газете Pealinn. Читать далее...

Производитель продуктов: работаем на максимуме, готовимся к худшему