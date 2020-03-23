Корона дня: в Эстонии 4 критических больных, врачи просят сидеть дома, Таллинн закрывает игровые площадки, бизнес готовится к худшему

В Эстонии 17 человек госпитализированы с коронавирусом, 4 из них в критическом состоянии

В настоящий момент в Эстонии лечение от коронавируса проходят в стационаре 17 человек. Из них 6 нуждаются в интенсивной терапии. В критическом состоянии - четверо. Читать далее...

Таллинн закрывает городские игровые и спортивные площадки

Начиная с завтрашнего дня, 24 марта, Таллинн начнет ограничивать доступ к общественным игровым площадкам и спортивным площадкам в столице, чтобы снизить риск заражения в общественном городском пространстве. Читать далее...

Анализ Postimees: это так быстро не кончится

Чем дальше, тем понятнее становится, что большинство стран не сумели выстоять лицом к лицу с вирусом и весной пандемия продолжает распространяться. Уже сейчас кризис в здравоохранении больше, чем что бы то ни было на памяти нескольких поколений. Он в любом случае пройдет, но его последствия могут быть такими, что на возвращение к нормальной жизни, которая была до пандемии, не стоит надеяться. Читать далее...

Читать всем: врачи сделали важное обращение к народу Эстонии

Во избежание серьезного кризиса врачи попросили всех жителей Эстонии взять ответственность за соотечественников и за свое здоровье и добровольно оставаться дома в изоляции. Читать далее...

Производитель консервированных продуктов: работаем на максимуме, готовимся к худшему

По словам председателя совета акционерного общества Salvest Вельо Ипитса, объемы заказов снова вышли на привычный уровень, но спрос по-прежнему очень высок. Компания старается производить как можно больше, чтобы подготовиться к возможной ситуации, когда производство придется закрыть из-за карантина. Читать далее...

18 предприятий сообщили о коллективных сокращениях

По данным Кассы страхования от безработицы на прошлой неделе уровень безработицы вырос и теперь он составляет шесть процентов. Читать далее...

Таави Аас: мы не знаем, что с нашей экономикой будет через месяц

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас ответил в студии Rus.Postimees на наболевшие вопросы, вызванные коронакризисом, и заверил, что продуктов хватит: несмотря на то, что в первые дни после закрытия границ в Германии и Польше образовались заторы из грузовиков, сейчас проблем с доставкой продуктов и товаров в Эстонию больше нет. Читать далее...

ВАЖНО 〉 Полиция просит пожилых жителей Эстонии соблюдать эти правила

Полиция Южной Эстонии заметила, что пожилые люди иногда забываются во время похода в магазин, остаются на скамейках или около магазина общаются со сверстниками. Читать далее...

Департамент здоровья: коронавирус выявлен у 352 человек

За сутки коронавирус выявлен еще у 26 человек. Всего вирус выявлен у 352 жителей Эстонии. Читать далее...

Западная пресса гадает, как властям России удается сдерживать эпидемию: то ли скрывают цифры, то ли повезло, то ли жесткие меры