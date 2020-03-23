Корона дня: в Эстонии 4 критических больных, врачи просят сидеть дома, Таллинн закрывает игровые площадки, бизнес готовится к худшему

Rus.Postimees дает краткий обзор основных связанных с чрезвычайным положением и пандемией коронавируса новостей и событий за 23 марта.
В Эстонии 17 человек госпитализированы с коронавирусом, 4 из них в критическом состоянии
В настоящий момент в Эстонии лечение от коронавируса проходят в стационаре 17 человек. Из них 6 нуждаются в интенсивной терапии. В критическом состоянии - четверо. Читать далее...
Таллинн закрывает городские игровые и спортивные площадки
Начиная с завтрашнего дня, 24 марта, Таллинн начнет ограничивать доступ к общественным игровым площадкам и спортивным площадкам в столице, чтобы снизить риск заражения в общественном городском пространстве. Читать далее...
Анализ Postimees: это так быстро не кончится
Чем дальше, тем понятнее становится, что большинство стран не сумели выстоять лицом к лицу с вирусом и весной пандемия продолжает распространяться. Уже сейчас кризис в здравоохранении больше, чем что бы то ни было на памяти нескольких поколений. Он в любом случае пройдет, но его последствия могут быть такими, что на возвращение к нормальной жизни, которая была до пандемии, не стоит надеяться. Читать далее...
Читать всем: врачи сделали важное обращение к народу Эстонии
Во избежание серьезного кризиса врачи попросили всех жителей Эстонии взять ответственность за соотечественников и за свое здоровье и добровольно оставаться дома в изоляции. Читать далее...
Производитель консервированных продуктов: работаем на максимуме, готовимся к худшему
По словам председателя совета акционерного общества Salvest Вельо Ипитса, объемы заказов снова вышли на привычный уровень, но спрос по-прежнему очень высок. Компания старается производить как можно больше, чтобы подготовиться к возможной ситуации, когда производство придется закрыть из-за карантина. Читать далее...
18 предприятий сообщили о коллективных сокращениях
По данным Кассы страхования от безработицы на прошлой неделе уровень безработицы вырос и теперь он составляет шесть процентов. Читать далее...
Таави Аас: мы не знаем, что с нашей экономикой будет через месяц
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас ответил в студии Rus.Postimees на наболевшие вопросы, вызванные коронакризисом, и заверил, что продуктов хватит: несмотря на то, что в первые дни после закрытия границ в Германии и Польше образовались заторы из грузовиков, сейчас проблем с доставкой продуктов и товаров в Эстонию больше нет. Читать далее...
ВАЖНО 〉 Полиция просит пожилых жителей Эстонии соблюдать эти правила
Полиция Южной Эстонии заметила, что пожилые люди иногда забываются во время похода в магазин, остаются на скамейках или около магазина общаются со сверстниками. Читать далее...
Департамент здоровья: коронавирус выявлен у 352 человек
За сутки коронавирус выявлен еще у 26 человек. Всего вирус выявлен у 352 жителей Эстонии. Читать далее...
Западная пресса гадает, как властям России удается сдерживать эпидемию: то ли скрывают цифры, то ли повезло, то ли жесткие меры
По данным на воскресенье, 22 марта, российские власти сообщили всего о 367 случаях заражения коронавирусом на территории страны. Читать далее...
…И в руках у нас горит маленький фонарик!
Дигитальная революция, о необратимости которой всё время говорили наиболее продвинутые представители педагогического сообщества, завершилась если не крахом, то совсем не тем, на что первые рассчитывали. Извините за вольную интерпретацию крылатой фразы вождя, полуторастолетний юбилей которого мы отметим через месяц. Читать далее...
СМИ: в Иране более 200 человек скончались от алкогольного отравления
В Иране 219 человек скончались в результате массового отравления алкоголем, причиной которого послужили слухи о лекарственных свойствах алкогольных напитков при лечении коронавируса Covid-19, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на источники. Читать далее...
Студия Postimees: хватит ли нам продуктов, если границы останутся закрытыми? Что будет с ценами?
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) ответил в студии Rus.Postimees на наболевшие вопросы, вызванные коронакризисом. Смотрите видеоинтервью!
Один евро. 20 минут. Эстонские ученые создают новый анализ для выявления вируса
Имеющиеся в использовании анализы на выявление коронавируса SARS-CoV-2 слишком неудобные и дорогие, кроме того, в определенных ситуациях они неточные, сказал профессор биомедицинских технологий Технологического института Тартуского университета, учредитель и руководитель Icosagen Grupp, академик Март Устав в интервью Postimees.
Эпидемия меняет мир: мы столкнемся с новым мировым порядком
Пандемия коронавируса помимо вопросов, непосредственно связанных со здравоохранением, вызвала ряд политических, экономических и социальных проблем. Есть причины полагать, что в долгосрочной перспективе их суммарное влияние на мировое развитие и нашу жизнь будет значительно больше, чем непосредственные последствия распространения вируса и действий по борьбе с ним. Читать далее...
Оставшиеся в Финляндии эстонцы скучают по дому: не могут же нас тут вечно держать в заложниках!
Страх перед будущим заставил большинство работающих в Финляндии эстонцев остаться там и после закрытия границ. И не просто остаться, а приняться за тяжелую работу. Читать далее...
Юрист объсняет, что делать, если вас уведомили о сокращении, снижении зарплаты или неоплачиваемом отпуске
Юрист-консультант Трудовой инспекции Греэте Каар отвечает на популярные вопросы людей о трудовых отношениях в период ЧП. Читать далее...
Фото и видео 〉 Италия на грани коллапса: военные увозят сотни трупов, нет ИВЛ, медики решают, кто умрет первым...
Власти Италии с воскресенья, 22 марта, ввели на территории страны чрезвычайное экономическое положение. Закрыты все предприятия, учреждения и организации, кроме тех, чья работа жизненно необходима. Продолжают работать только продовольственные магазины, аптеки, банки, почта, общественный транспорт, служба доставки, а также предприятия, производящие продукцию первой необходимости. Все население переведено на карантин - людям предписано находиться дома. Читать далее...
Аптекари: пожалуйста, поймите, мы носим маски, потому что заботимся о вас!
Поскольку от посетителей аптек начала звучать несправедливая критика в том, что сами аптекари надели маски, а продавать их отказываются, Эстонское объединение аптек было вынуждено обратиться к жителям страны. Читать далее...
Заболевший коронавирусом многодетный отец: держите детей дома!
Если мы хотим избежать распространения вируса, то мы должны следить, чтобы дети не собирались в торговых центрах, на детских площадках или парковках», - говорит отец большого семейства Карл Лаас в интервью газете Pealinn. Читать далее...
Производитель продуктов: работаем на максимуме, готовимся к худшему
По словам председателя совета акционерного общества Salvest Вельо Ипитса, объемы заказов снова вышли на привычный уровень, но спрос по-прежнему очень высок. Компания старается производить как можно больше, чтобы подготовиться к возможной ситуации, когда производство придется закрыть из-за карантина. Читать далее...