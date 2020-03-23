Производитель консервированных продуктов: работаем на максимуме, готовимся к худшему

Вельо Ипитс сказал в комментарии программе Maatund в эфире радио KUKU, что заказы становятся более реалистичными. «В течение прошлой неделе у нас было очень большое количество заказов от сетей магазинов на конец недели, и нам пришлось работать и в выходные», - сказал он.

По словам Ипитса, к настояшему времени основные заказы удалось выполнить, и в магазинах картина стала намного спокойнее.

«Сегодня мы находимся на волне продаж», - сказал Ипитс, добавив, что, хотя они не ожидают, что спрос на продукты останется таким же высоким, сейчас спрос на них гораздо выше, чем обычно.

«В ситуации, когда детей оставляют дома, родители стараются идти на работу, а детей нужно кормить в обед, а также вечером; одинокие пожилые люди, для того, чтобы как можно реже ходить в магазин, закупают еду про запас», - перечислил он причины.

В настоящее время компания работает на полную мощность, так как впереди летний период, а производство школьных обедов обычно прекращается в марте.

В то же время, по его словам, цель состоит в том, чтобы производить как можно больше на данный момент, потому что мы должны подготовиться к худшему - ситуации, когда производство может быть остановлено из-за карантина.

«Это был бы серьезный удар», добавил он.