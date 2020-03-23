Эстонский гандболист ЦСКА: москвичи воспринимают ситуацию с коронавирусом слишком легко

"Но сегодня ситуация в Москве такова, что лига приостановлена. Как и во всей остальной Европе. Мы просто ждем, следим за тем, как ситуация будет развиваться дальше, - рассказал Яанимаа в интервью ERR. - В обычной жизни здесь пока ничего не изменялось. Люди слишком легко воспринимают эту ситуацию, и я бы не сказал, что это хорошо."