Пн, 23.03.2020
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  • Эстонский гандболист ЦСКА: москвичи воспринимают ситуацию с коронавирусом слишком легко

Эстонский гандболист ЦСКА: москвичи воспринимают ситуацию с коронавирусом слишком легко

Dener Jaanimaa.

ФОТО: Margus Ansu

Выступающий за московский гандбольный клуб ЦСКА Денер Яанимаа считает, что до сих пор в России не очень серьезно относились к ситуации с распространением коронавируса, передает Rus.Err.ee.

"Но сегодня ситуация в Москве такова, что лига приостановлена. Как и во всей остальной Европе. Мы просто ждем, следим за тем, как ситуация будет развиваться дальше, - рассказал Яанимаа в интервью ERR. - В обычной жизни здесь пока ничего не изменялось. Люди слишком легко воспринимают эту ситуацию, и я бы не сказал, что это хорошо."

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