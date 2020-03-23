Читать всем: врачи сделали важное обращение к народу Эстонии

Доказано, что изоляция является лучшим способом ограничить распространение вируса. Во избежание серьезного кризиса мы настоятельно просим всех жителей Эстонии взять ответственность за соотечественников и за свое здоровье и добровольно оставаться дома в изоляции. Все люди, которые напрямую не занимаются жизнеобеспечением государства, - пожалуйста, соблюдайте рекомендации по изоляции, не встречайтесь с людьми, не ходите в магазин и другие места без особой потребности. Если вам нужно куда-то сходить, держите дистанцию и соблюдайте правила гигиены рук, обратились к жителям Эстонии врачи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).
Являясь врачами и руководителями региональной больницы, мы уже с начала года внимательно следили за распространением Covid-19 и развитием ситуации в разных странах. Исходя из опыта Италии, Франции, Австрии, Ирана и Испании, становится ясно, что в Эстонии пора усилить изоляцию. Такого поведения наших соотечественников, которое мы наблюдали до сих пор, недостаточно, чтобы предотвратить худшее. Некоторые жители Эстонии несерьезно относятся к рекомендации и просьбе оставаться в изоляции. Уже слышно и видно, как люди встречаются с друзьями, дети собираются на игровых площадках, город вновь заполнен автомобилями и реальной угрозы никто не ощущает.
Еще можно остановить распространение коронавируса. Опираясь на опыт других стран, каждый день замедления эффективной изоляции значительно увеличит в Эстонии количество нуждающихся в интенсивном лечение пациентов и число смертей уже в течение ближайшего месяца! Пожалуйста, сделаем все от нас зависящее ради здоровья жителей Эстонии.
Прежде всего, под ударом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, например, имеющие хронические заболевания пациенты и онкобольные. Именно они нуждаются в нашем вкладе. Оставайтесь дома — в изоляции!
Оперативный штаб региональной больницы:
профессор д. П. Тальвинг, д. Х. Поккер, д. Кристо Эриксон, Агрис Пеэду, Алексей Гайдаенко, д. Василий Новак, д. Лилиан Ляэтс, д. Маркко Пяртельпоэг, Катре Цирель, д. Сергей Кагало, д. Кристийна Пыльд, д. Аркадий Попов, д. Пилле Мукк, Айви Кару, д. Майт Алтметс, д. Кристель Пяро.
Руководители клиник региональной больницы:
д. Кайре Аадамсоо, д. Пилле Силласте, д. Вахур Валвере, д. Эли Роозе, д. Леонард Кукк, д. Мерике Луман.