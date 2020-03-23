Читать всем: врачи сделали важное обращение к народу Эстонии

Являясь врачами и руководителями региональной больницы, мы уже с начала года внимательно следили за распространением Covid-19 и развитием ситуации в разных странах. Исходя из опыта Италии, Франции, Австрии, Ирана и Испании, становится ясно, что в Эстонии пора усилить изоляцию. Такого поведения наших соотечественников, которое мы наблюдали до сих пор, недостаточно, чтобы предотвратить худшее. Некоторые жители Эстонии несерьезно относятся к рекомендации и просьбе оставаться в изоляции. Уже слышно и видно, как люди встречаются с друзьями, дети собираются на игровых площадках, город вновь заполнен автомобилями и реальной угрозы никто не ощущает.