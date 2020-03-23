Кардиолог спросил у Танеля Кийка: кто вас консультирует?

«В больницы поступаю первые находящиеся в критическом состоянии больные: мы находимся на том же пути, что Италия и Испания. От ваших решений зависят сотни и тысячи жизней. Ценой собственных жизней мы в больницах сможем спасти лишь ограниченное количество людей», - написал Лотман.

Он привел пять пунктов, которые государство могло бы выполнить, чтобы быстрее остановить распространение вируса на большие группы людей: «Немедленно нужно остановить по всей стране оказание услуг, не имеющих критического значения». Нужно сохранить необходимые услуги: государственные услуги, неотложная медицинская помощь, пищевая промышленность и ее продажа, спасательная служба, полиция, курьерские услуги и др.: «Этот застой мог бы продолжаться три-четыре недели. Каждая семья получила бы разрешение ходить в продуктовый магазин и аптеку раз в три дня». Он добавил, что каждый человек мог бы оставаться дома и не выходить на улицу.

Если первый пункт будет введен, то, по словам доктора, это дало бы медицинской системе больше времени, чтобы пополнить запасы и повысить возможность проведения анализов: «Если количество зараженных в течение трех-четырех недель пойдет на спад, при помощи более эффективных анализов мы могли бы начать отделять больных людей от здоровых, и если получится, то постепенно восстановить экономическую деятельность. Нужно повысить эффективность наблюдения за больными и их контактами».

Для более эффективного наблюдения за больными и их контактами, Департамент здоровья должен взять на работу людей, чтобы по всей стране брать анализы и искать контакты, а также отправлять зараженных в лечебные заведения и заведения для наблюдения: «Если мы продолжим жить при нынешних ограничениях, то эпидемия может продолжаться бесконечно и отнять очень много жизней. Мы должны достичь ситуации, при которой каждый человек заражает меньше, чем одного человека».

В-третьих, врач считает, что государство должно организовать по всей Эстонии бесплатную курьерскую услугу для тех, кто сам не может ходить в магазин: «Людям нужно обеспечить зарплату гражданина (300 евро в течение двух месяцев). Это обеспечило бы доход и позволило бы работодателям выжить, поскольку сейчас нет никакой возможности платить зарплату. Для этого Эстонии нужно взять кредит, для получения которого мы имеем хорошие позиции за счет прежней бюджетной политики». И последнее, для обеспечения пищевой безопасности, он считает, что государство должно обеспечить работающую на море цепочку поставок.