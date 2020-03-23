Закрытые рестораны и отмененные ярмарки ввергли в глубокий кризис фермерское производство

Для решения проблемы фермеров Эстонский центральный союз хуторян обратился за помощью в Министерство по делам сельской жизни.

«Мелкие обработчики сильно зависят от заказов ресторанов. В ситуации, когда рестораны пусты или даже закрыты, они испытывают серьезные проблемы. Кроме того, все ярмарки были отменены на неопределенный срок», - объясняет Керли Атс, исполнительный директор союза хуторян.

Она добавляет, что поступили и первые уведомления о случаях, когда партнеры фермеров в одностороннем порядке продлили срок оплаты уже поставленных товаров. Крупные торговые сети и продуктовые магазины также значительно сократили свои заказы на продукцию небольших переработчиков (производителей фермерской продукции), -примерно на 30% - и эта тенденция углубляется.

Хотя несколько небольших перерабатывающих предприятий разнообразили свою деятельность за счет агротуризмм, в сложившейся ситуации затруднено и предоставление туристических услуг. В такой ситуации мелкие переработчики не могут платить своим работникам или оплачивать банковские кредиты и лизинг. В худшем случае небольшие производства придут к банкротству.

«В ситуации, когда продажи фермерских производителей продуктов питания резко упали, это явная угроза устойчивости малых переработчиков, и она также угрожает жизнеспособности сельских районов», - объясняет Керли Атс.

«Мы надеемся, что правительство найдет способы быстро помочь мелким переработчикам - поручительство, беспроцентный оборотный кредит, досрочное выделение субсидий PRIA, а также временное снижение налогов на рабочую силу», - объясняет Атс ожидания фермеров.