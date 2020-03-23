Важно ⟩ Полиция просит пожилых жителей Эстонии соблюдать эти правила

Полиция Южной Эстонии заметила, что пожилые люди иногда забываются во время похода в магазин, остаются на скамейках или около магазина общаются со сверстниками, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Однако пожилые люди, которым грозят особенно серьезные осложнения от вирусных инфекций, должны избегать тесных контактов с другими людьми и, по возможности, избегать походов в магазин.
Чтобы сохранить здоровье пожилых людей и избежать чрезмерного риска, пожилым людям следует избегать посещения продуктового магазина или аптеки и обращаться за помощью, например, к молодым родственникам или к социальному работнику местного самоуправления.
Однако если поход в магазин все-таки неизбежен, ходить нужно как можно реже. Когда вы идете в магазин, вы должны делать покупки быстро и обдуманно, избегая тесных контактов с другими и не беседовать, уходя из магазина. Большое количества народа и момент невнимательности, когда вы держите дистанцию, могут привести к благоприятной возможности для распространения вируса и заражения большего числа людей.
Правила похода в магазин для пожилых людей
Пожилые люди более восприимчивы к вирусным заболеваниям, поэтому, если возможно, не ходите в магазин и найдите для этого более молодого помощника.
Если поход в магазин неизбежен:
- Ходите в магазин одни
- Продумайте покупки заранее, чтобы поход в магазин прошел быстро
- Мойте руки до и после посещения магазина
- Во время похода в магазин держите дистанцию с другими не менее метра
- Не ходите в магазин больными