Важно ⟩ Полиция просит пожилых жителей Эстонии соблюдать эти правила

Однако пожилые люди, которым грозят особенно серьезные осложнения от вирусных инфекций, должны избегать тесных контактов с другими людьми и, по возможности, избегать походов в магазин.

Чтобы сохранить здоровье пожилых людей и избежать чрезмерного риска, пожилым людям следует избегать посещения продуктового магазина или аптеки и обращаться за помощью, например, к молодым родственникам или к социальному работнику местного самоуправления.

Однако если поход в магазин все-таки неизбежен, ходить нужно как можно реже. Когда вы идете в магазин, вы должны делать покупки быстро и обдуманно, избегая тесных контактов с другими и не беседовать, уходя из магазина. Большое количества народа и момент невнимательности, когда вы держите дистанцию, могут привести к благоприятной возможности для распространения вируса и заражения большего числа людей.