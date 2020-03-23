На что жалуетесь? Опросы предприятий показывают, что у некоторых оборот упал на 75% и больше

Под ударом - сфера услуг

В Эстонии проводится опрос предпринимателей на специально созданном портале kriisiabikeskus.ee (только на эстонском языке). Портал создали Сеть уездных центров развития и Торговая палата Сааремаа. Предварительные данные опроса пока неизвестны, но 25 марта он завершится, и результаты получит Министерство экономики и коммуникации.

19 марта Нарвская горуправа также запустила электронный опрос (на эстонском и русском языках) чтобы выяснить, с какими проблемами столкнулись предприниматели, и какие решения этих проблем они предлагают. Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал, что опросник желательно заполнить до 23 марта, чтобы городские власти быстрее могли реагировать на изменения.

По словам директора Департамента городского развития и экономики Юрия Сайя, опросником уже воспользовались около 20 предпринимателей, еще несколько человек обратились к городским властям по другим каналам. Половина этих предпринимателей представляют сферы питания и размещения, по которым больно ударило закрытие границ. Еще четверть обращений поступили от предпринимателей, оказывающих другие услуги. Их бизнес либо также косвенно связан с посещавшими Нарву туристами, либо предоставление услуг им пришлось остановить по распоряжению правительства.

Судя по данным опроса, также ощутимо упало количество клиентов в салонах красоты, экономические сложности возникли у рекламных агентств и газет.

“Часть предложений касалась рекламного налога - мы отменили на период действия особого положения наш порядок, который регулирует сбор и уплату рекламного налога, - рассказал Юрий Сайя. - Есть предприятия, которые арендуют помещения у города, и у них был вопрос об отмене арендной платы. Я скажу честно, как только возникает хорошая идея, мы сразу обсуждаем, можем мы это сделать или не можем. Решение об отмене арендной платы также уже в стадии оформления”.

Юрий Сайя рассказал, что многие поступившие предложения нужно было отправлять не городским властям, а республиканским. Так, многие предприниматели просили, чтобы город компенсировал затраты на рабочую силу, но такую программу начинает Касса по безработице.

Одна из транспортных компаний обратила внимание, что водителям грузовиков, которые по-прежнему могут пересекать границы, теперь не оформить визы, поскольку посольства закрылись.

“Нарвская горуправа связалась по своим каналам, мы пытаемся организовать, чтобы решать визовые вопросы можно было бы без физического посещения посольства для персонала, который занят в транспортном бизнесе”, - рассказал Юрий Сайя.

По его словам, многие предприниматели также просили, чтобы городские власти закупали у них больше услуг.