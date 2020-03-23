На что жалуетесь? Опросы предприятий показывают, что у некоторых оборот упал на 75% и больше

В последние дни в Ида-Вирумаа началось как минимум три разных интернет-опроса предпринимателей. Их организаторы хотят выяснить, какие именно сферы экономики пострадали от ограничений, связанных с распространением коронавируса, и как им можно помочь. Предприятия туристической отрасли сообщают, что без государственной помощи могут продержаться один-два месяца. Проблемы наметились и в других сферах. Государство анонсировало меры поддержки, во вторник пройдет вибинар о них на русском языке.
Под ударом - сфера услуг
В Эстонии проводится опрос предпринимателей на специально созданном портале kriisiabikeskus.ee (только на эстонском языке). Портал создали Сеть уездных центров развития и Торговая палата Сааремаа. Предварительные данные опроса пока неизвестны, но 25 марта он завершится, и результаты получит Министерство экономики и коммуникации.
19 марта Нарвская горуправа также запустила электронный опрос (на эстонском и русском языках) чтобы выяснить, с какими проблемами столкнулись предприниматели, и какие решения этих проблем они предлагают. Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал, что опросник желательно заполнить до 23 марта, чтобы городские власти быстрее могли реагировать на изменения.
По словам директора Департамента городского развития и экономики Юрия Сайя, опросником уже воспользовались около 20 предпринимателей, еще несколько человек обратились к городским властям по другим каналам. Половина этих предпринимателей представляют сферы питания и размещения, по которым больно ударило закрытие границ. Еще четверть обращений поступили от предпринимателей, оказывающих другие услуги. Их бизнес либо также косвенно связан с посещавшими Нарву туристами, либо предоставление услуг им пришлось остановить по распоряжению правительства.
Судя по данным опроса, также ощутимо упало количество клиентов в салонах красоты, экономические сложности возникли у рекламных агентств и газет.
“Часть предложений касалась рекламного налога - мы отменили на период действия особого положения наш порядок, который регулирует сбор и уплату рекламного налога, - рассказал Юрий Сайя. - Есть предприятия, которые арендуют помещения у города, и у них был вопрос об отмене арендной платы. Я скажу честно, как только возникает хорошая идея, мы сразу обсуждаем, можем мы это сделать или не можем. Решение об отмене арендной платы также уже в стадии оформления”.
Юрий Сайя рассказал, что многие поступившие предложения нужно было отправлять не городским властям, а республиканским. Так, многие предприниматели просили, чтобы город компенсировал затраты на рабочую силу, но такую программу начинает Касса по безработице.
Одна из транспортных компаний обратила внимание, что водителям грузовиков, которые по-прежнему могут пересекать границы, теперь не оформить визы, поскольку посольства закрылись.
“Нарвская горуправа связалась по своим каналам, мы пытаемся организовать, чтобы решать визовые вопросы можно было бы без физического посещения посольства для персонала, который занят в транспортном бизнесе”, - рассказал Юрий Сайя.
По его словам, многие предприниматели также просили, чтобы городские власти закупали у них больше услуг.
“Но надо понимать - в ситуации, когда денег нет у всех, их нет у всех, - отмечает директор департамента. - Мы можем отказаться от того, чтобы с кого-то получить эти деньги, но раздавать бюджет мы не можем. Надо понимать, что мы все в одной лодке, и не надо тянуть одеяло на себя. Мы можем отказаться от какой-то дополнительной нагрузки на предпринимателей, но обеспечить им оборот - это не в наших силах, и это не наша цель”.
Падение оборота на 75% - у большинства в турбизнесе
Антон Праткунас, консультант IVEK - Центра предпринимательства Ида-Вирумаа - рассказал, что IVEK и Ида-Вируский туристический кластер, в который входят 52 предприятия, провели опрос среди малых предпринимателей Северо-Востока в сфере туризма, питания, гостиничного бизнеса.
Именно туристическая отрасль в сложившейся ситуации - одна из наиболее пострадавших. По словам Антона Праткунаса, проблемы у всех предпринимателей здесь похожие - резко упал оборот, из-за этого нечем оплачивать счета и нет денег для выплаты зарплат работникам.
Отчет о проблемах предпринимателей в сфере туризма в Ида-Вирумаа и предложения по их решению IVEK в субботу отправил в правительство. В отчете указано, что у большинства исследованных предприятий оборот упал более, чем на 75%.
Без поддержки государства они могут продержаться только один-два месяца. Самой нужной мерой поддержки предприниматели назвали помощь в выплате зарплаты работникам, на втором месте - льготы по налогам.
В четверг правительство приняло пакет мер поддержки на два миллиарда евро. Среди прочего, Касса по безработице готова выплачивать 70% зарплаты тем работникам, которые из-за чрезвычайного положения остались без работы. При этом работодатель всё-таки должен платить работнику 150 евро, плюс выплачивать социальный налог с этой суммы. Предприниматели через IVEK просил правительство освободить от последнего условия фирмы в сфере общепита, размещения и организации мероприятий.
Если оказывать услугу запрещено?
По оценке Антона Праткунаса, кроме туристической отрасли, из-за запрета массовых мероприятий в сложную ситуацию попали предприятия в сфере культуры и развлечений. Действительно, некоторым фирмам по распоряжению правительства на время чрезвычайного положения прямо запрещено оказывать свои услуги. Например, в Нарве закрыты кинотеатр, боулинг, детские игровые комнаты.
Сергей Никитин, член правления боулинг-клуба, расположенного в торгово-развлекательном центре Astri, рассказал, что кинотеатр в торговом центре закрылся еще в пятницу 13 марта. После этого боулинг продолжал работать, все клиенты, которые забронировали дорожки заранее, смогли поиграть, а в понедельник пришло распоряжение закрыть и боулинг.
“Работники приходят, мы выполняем текущие ремонтные работы, профилактические - те, на которые раньше не хватало времени. Занимаемся настройкой оборудования”, - рассказал Сергей Никитин.
Фирмы, арендующие помещения в торговых центрах Astri и Fama в Нарве смогут рассчитывать на снижение арендной платы в случае серьезного падения оборота. Портал Prospekt.ee со ссылкой на местного руководителя Astri Grupp сообщает, что управляющая торговыми центрами компания постарается найти компромисс с арендаторами, но надеется на государственные меры поддержки бизнеса.
Сергей Никитин рассказал, что тоже читал о возможных льготах по аренде. Также предприниматель рассчитывает на государственную помощь и планирует подавать ходатайство о помощи в Кассу по безработице.
“Нас же принудительно закрыли, - рассуждает он. - Поэтому государство должно как-то компенсировать потери. Если бы нас не закрыли, мы, разумеется, сами искали бы возможность как-то компенсировать затраты. Но у нас просто нет возможности предоставлять услуги”.
Директор нарвского Департамента городского развития и экономики Юрий Сайя придерживается той же логики - компенсировать потери принудительно закрытым предприятиям должны государственные органы, а не местное самоуправление.
“Если деятельность подпадает под запрет, установленный правительством, то и обращаться нужно туда”, - говорит он.
Как долго может продлится такая ситуация, Сергей Никитин не берется даже предполагать.
“Время покажет, - говорит он. - Я сейчас боюсь как-то прогнозировать ситуацию”.
Юрист Александр Ефимов в своей статье в городском издании Narva Linnaleht рассказал, что к нему в последнее время стали чаще обращаться предприниматели, которые вынуждены были остановить работу своих фирм по распоряжению властей, но по-прежнему платят за аренду помещений. Юрист считает, что в ситуации, когда арендатор не может пользоваться помещением по независящим от него причинам, по закону он вправе рассчитывать на снижение арендной платы.
Вебинар для предпринимателей на русском языке
Министерство экономики и коммуникации проведет во вторник 24 марта в 16:30 вебинар для предпринимателей на русском языке. На вебинаре можно будет подробнее узнать о недавно принятых правительством мерах поддержки предпринимательства и задать свои вопросы чиновникам.
С предпринимателями через интернет будут общаться Дмитрий Егоров (Министерство финансов), Каупо Реэде (Министерство экономики и коммуникаций), Антон Праткунас (уездный центр предпринимательства IVEK). Также обещали направить своего представителя Министерство социальных дел и Касса по безработице.
Вебинар пройдет в среде Zoom, найти его можно по ссылке (пароль для доступа - 001286).
Безработица начала быстро расти
Тем временем, Касса по безработице уже сообщила, что безработица в Эстонии начала расти и составляет сейчас 6%.
По состоянию на 22 марта в Эстонии было зарегистрировано 38 629 безработных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных безработных увеличилось на 16%. Год назад их было 33 390 человек.
За прошлую неделю количество вновь регистрируемых безработных было на 30% больше, чем на позапрошлой неделе.
По данным Кассы по безработице, на прошлой неделе 18 компаний в Эстонии заявили о коллективных сокращениях (261 человек). Но из них только восемь компаний, которые сокращают 60 человек, сообщили, что сокращения связаны с пандемией COVID-19.