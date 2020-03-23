Паром Star продолжает работать на линии Палдиски-Засниц

Tallink Grupp получил дополнительный заказ от Министерства экономики и коммуникаций продолжать курсировать между Палдиски и Засниц, чтобы обеспечить товарооборот между Северными, Балтийскими странами и Западной Европой.
Судно вмещает 100 грузовиков и 10 пассажирских автомобилей. Пассажиров без транспортных средств на борт не пускают. Приоритет отдается продуктовым товарам и лекарствам. Всем пассажирам предоставляет место в каюте.
Точный график движения с 27 марта будет известен в течение этого дня.
Для бронировки места на Star просят связаться с отделом обслуживания Tallink Cargo
E-mail: booking.cargo@tallink.ee
Тел.: +372 612 8686
Факс +372 631 8222