Пн, 23.03.2020
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Паром Star продолжает работать на линии Палдиски-Засниц

Tallink Star

ФОТО: Erik Prozes

Tallink Grupp получил дополнительный заказ от Министерства экономики и коммуникаций продолжать курсировать между Палдиски и Засниц, чтобы обеспечить товарооборот между Северными, Балтийскими странами и Западной Европой.

Судно вмещает 100 грузовиков и 10 пассажирских автомобилей. Пассажиров без транспортных средств на борт не пускают. Приоритет отдается продуктовым товарам и лекарствам. Всем пассажирам предоставляет место в каюте.

Точный график движения с 27 марта будет известен в течение этого дня.

Для бронировки места на Star просят связаться с отделом обслуживания Tallink Cargo

E-mail: booking.cargo@tallink.ee

Тел.: +372  612 8686

Факс +372  631 8222

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