Ранее установленные на границе термокамеры уже снимают

Департамента полиции и Департамент здоровья решили убрать термокамеры с эстонской границы, которые были установлены в начальной фазе распространения коронавируса. Власти обосновывают решение введением пограничного контроля.
«Удаление термокамера связано с восстановлением пограничного контроля на внутренней границе и тем, что мы вошли во вторую фазу борьбы с распространением вируса. Теперь мы сосредоточены на предотвращении распространения вируса внутри страны», - объяснил руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар.
У полицейских по-прежнему есть возможность проверять температуру тела, но решение о необходимости этого принимает полицейский. «Начиная с 17 марта в страну могут въезжать только граждане Эстонии или имеющие вид на жительство в стране, а также иностранцы с видом на жительство. Все перечисленные люди обязаны пробыть 14 дней на карантине. Сейчас полицейский опрашивает в ходе пограничного контроля людей о возможных симптомах и при необходимости может измерить температуру. Также на границе раздаем инфолистки от Департамента здоровья», - сказал Утсар.