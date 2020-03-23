Государство отвечает на вопросы о коронавирусе при помощи чат-бота

С сегодняшнего дня на веб-сайтах нескольких правительственных учреждений работает автоматизированный чат-робот Suve, который отвечает на общие вопросы о чрезвычайной ситуации и коронавирусе, пишет Postimees.
Отвечающий на вопросы на эстонском и английском языках чат-бот использует информацию из официальных правительственных источников.
По словам советника бюро стратегии Государственной канцелярии Мартена Каэватса, получение достоверной и актуальной информации имеет решающее значение в нынешней чрезвычайной ситуации.
«Чат-бот предлагает еще один новый способ узнать о затрагивающих всех нас чрезвычайных изменениях, которые меняют жизнь, и в то же время снять нагрузку на различные горячие линии. Сегодня чат-бот Suve еще можно сравнить с щенком, который пока не знает всех хитростей и ответов, но десятки волонтеров работают, чтобы сделать его умнее», - сказал Каэватс.
Идея автоматизированного чат-робота Suve возникла благодаря хакерскому марафону, организованному эстонским стартап-сообществом, Garage48 и Accelerate Estonia.
«Идея общенационального чат-бота была у многих еще до нынешнего кризиса, но хакатон дал возможность сделать это очень быстро и, надеюсь, немного снизить нагрузку на горячие линии», - объяснила Михаэла Снопкова, одна из создателей Suve.
По ее словам, будучи консультантом иностранных специалистов, она ежедневно убеждается в том, что многие вопросы людей подразумевают не персональную консультацию, а необходимость направить к нужной информации. «Не нужно звонить на консультационную линию семейных врачей, чтобы спросить, можно ли сейчас уехать в Финляндию или узнать о больничном листе. Ответы на эти вопросы найдет и Suve. Таким образом с врачом смогут связаться те, кто нуждается в срочной и персональной консультации при появлении симптомов коронавируса или другого заболевания», — привела пример Снопкова.
На сегодняшний день чат-бот Suve используется уже на нескольких веб-страницах. С помощью активного использования чат-бот сможет учиться и точнее отвечать на вопросы. Вскоре чат-бот научится говорить и на русском языке. Кроме того, Suve собирает и передает редакторам вопросы пользователей, ответить на которые он не смог, таким образом содействуя развитию самого чат-бота.
Вклад в развитие чат-бота смогут внести также добровольцы. Если вы занимаетесь вводом данных, являетесь переводчиком или редактором, то дайте о себе знать на сайте https://eebot.ee/. Там же дополнительную информацию найдут учреждения и предприятия, которые хотят добавить Suve на свою домашнюю страницу.
Актуальную информацию о чрезвычайном положении по-прежнему можно получить на домашней странице правительства, а также по кризисной горячей линии 1247.