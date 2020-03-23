Правительство Германии приняло беспрецедентный антикризисный пакет

В частности 50 миллиардов евро будут предоставлено на поддержку самозанятых граждан, а также малых и микропредприятий, пишет NEWSru со ссылкой на DW. Также принят пакет мер социальной поддержки населения. В частности, квартиросъемщики будут защищены от потери жилья даже при наличии задолженности по арендной плате. Упрощен и доступ к социальному пособию по безработице Hartz-IV, а также условия временного перехода на сокращенный график труда.

Отдельный законопроект касается финансовой помощи больницам. В закон о защите от инфекций предполагается внести изменения, расширяющие полномочия федеральных властей в борьбе с пандемиями.

Кроме того, будет создан Фонд экономической стабильности объемом 600 миллиардов евро. Он будет включать кредитные гарантии на общую сумму 400 миллиардов евро, которые откроют компаниям дополнительный доступ к капиталу в кризисные времена. Еще 100 миллиардов евро выделят на тот случай, если государству придется вступить в долю в находящихся на грани банкротства предприятиях. И еще 100 миллиардов евро будут предоставлены для специальных программ немецкого банка развития KfW.

При этом для финансирования пакета помощи правительство Германии намерено приостановить действие закрепленного в Основном законе «долгового тормоза». Тем самым решение кабинета министров прерывает проводившуюся на протяжении последних лет политику по предотвращению роста госдолга. Берлину удавалось избегать новой задолженности с 2014 года.

Заседание кабинета министров прошло без физического присутствия канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Находящаяся на карантине глава правительства руководила им в режиме телефонной конференции. Из-за предписания по соблюдению дистанции заседание проходило в большом зале Ведомства федерального канцлера. Предполагается, что бундестаг проголосует за пакет помощи 25 марта, бундесрат - 27 марта.

В связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 Германия может потерять от 255 до 729 миллиардов евро, подсчитал Мюнхенский институт экономических исследований ifo. Приостановка производств, вынужденный переход сотрудников на неполный рабочий день и рост безработицы окажут существенное влияние на государственный бюджет, а экономика ФРГ может сократиться на 7,2-20,6 процентных пункта, заявил глава ifo Клеменс Фюст 23 марта.

Потери Германии от нынешнего кризиса, по всей видимости, будут выше, чем все убытки, связанные с экономическими кризисами и природными катастрофами последних десятилетий.

По подсчетам ifo, расходы, связанные с частичной остановкой экономики на два месяца, составят от 255 до 495 миллиардов евро. При этом сценарии годовой ВВП Германии будет ниже на 7,2-11,2 процентных пункта.

В случае частичной остановки производств на три месяца потери составят от 354 до 729 миллиардов евро, что будет соответствовать сокращению экономического роста на 10,0-20,6 процентных пункта.

Одновременно эксперты ifo предполагают, что связанный с коронавирусом кризис может привести к потере до 1,8 миллиона рабочих мест в Германии. Кроме того, более шести миллионов сотрудников могут быть переведены на сокращенный график работы.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса охватила 192 страну и территорию, общее число заразившихся превысило 350 тысяч. От последствий заболевания скончались более 15 тысяч человек, выздоровели более 100 тысяч. В Германии коронавирус выявлен у более чем 26 тысяч человек.