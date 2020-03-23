Скончался архитектор Дмитрий Брунс: он построил Горхолл, отель "Олимпия" и многие другие объекты Таллинна

21 марта умер архитектор и историк архитектуры Дмитрий Брунс, благодаря которому в Таллинне был построен ряд олимпийских объектов, сообщает Rus.ERR.
Дмитрий Брунс родился в Риге в 1929 году в семье русских эмигрантов. Окончил Таллиннскую 6-ю среднюю школу, а в 1953 году – Ленинградский инженерно-строительный институт.
Расцвет его творчества пришелся на 1970-е годы. Он сыграл важнейшую роль при подготовке Таллинна к олимпийской регате. Брунс координировал строительство таких объектов как Олимпийский центр парусного спорта, Пирита теэ, Горхолл, отель "Олимпия", здание главпочтамта.
Брунс был неутомимым исследователем и популяризатором истории Таллинна.
Таллиннская горуправа чтит память кавалера гербового знака Таллинна Дмитрия Брунса, долгие годы работавшего на посту главного архитектора столицы, и выражает глубокие соболезнования близким.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Дмитрий Брунс внес выдающийся вклад в развитие Таллинна, и это находит яркое отражение и в нынешней картине города.
«Воспоминания и исследования городской архитектуры, отраженные в его многочисленных книгах, являются отдельной ценностью. Более того, они не только дополняют наши знания об архитектуре Таллинна. Они помогают нынешнему и будущим поколениям понять историю формирования Таллинна – как своеобразный мост в будущее», - сказал Михаил Кылварт.
Дмитрий Брунс был главным архитектором Таллинна с 1960 по 1980 гг., в 2003 году как исследователь формирования городского облика, долговременный главный архитектор города и популяризатор архитектуры был удостоен гербового знака Таллинна.