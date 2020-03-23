Мужчина в марлевой маске ограбил магазин Selver, забрав деньги из кассы

Вчера вечером бдительный гражданин сообщил Центру тревоги, что один человек украл деньги из кассы в магазине на улице Сыбра в Тарту. Об этом пишет Tartu Postimees.
По словам капитана полиции Тартуского полицейского участка Мати Вальтна, мужчина хотел купить крепкий алкоголь в магазине, и в то время как он передал наличные кассиру, а кассир искал в кассе сдачу, покупатель схватил наличные деньги из кассы и покинул магазин в направлении улицы Тяхе. Кассирша пыталась остановить мужчину, его улов составил около 120 евро.
В инциденте, к счастью никто не пострадал.
Хотя полиция и охранники магазина не смогли задержать злоумышленника на месте, его личность удалось установить при просмотре записей видеокамер наблюдения.
Оказалось, что это был 39-летний мужчина, знакомый как полиции, так и охранникам, поскольку он и несколько раз до этого крал вещи из магазинов. Поскольку его поведение носит систематический характер, его привлекут к отсветственности в уголовном порядке за неоднократные кражи.