Пн, 23.03.2020
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  • Мужчина в марлевой маске ограбил магазин Selver, забрав деньги из кассы

Мужчина в марлевой маске ограбил магазин Selver, забрав деньги из кассы

Teenindaja raha lugemas.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Вчера вечером бдительный гражданин сообщил Центру тревоги, что один человек украл деньги из кассы в магазине на улице Сыбра в Тарту. Об этом пишет Tartu Postimees.

По словам капитана полиции Тартуского полицейского участка Мати Вальтна, мужчина хотел купить крепкий алкоголь в магазине, и в то время как он передал наличные кассиру, а кассир искал в кассе сдачу, покупатель схватил наличные деньги из кассы и покинул магазин в направлении улицы Тяхе. Кассирша пыталась остановить мужчину, его улов составил около 120 евро.

В инциденте, к счастью никто не пострадал. 

Хотя полиция и охранники магазина не смогли задержать злоумышленника на месте, его личность удалось установить при просмотре записей видеокамер наблюдения.

Оказалось, что это был 39-летний мужчина, знакомый как  полиции, так и охранникам, поскольку он и несколько раз до этого крал вещи из магазинов. Поскольку его поведение  носит систематический характер, его привлекут к отсветственности в уголовном порядке за неоднократные  кражи.

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