МИД вновь обратился к жителям Эстонии, находящимся за границей

С высокой вероятностью обычные авиарейсы в ближайшие дни прекратятся на какое-то время. Таким образом, хотя граница Эстонии всегда будет открыта для эстоноземельцев, очень скоро будет логистически невозможно вернуться в Эстонию до конца глобального кризиса.

МИД и зарубежные представительства Эстонии продолжают сотрудничать с туристическими и транспортными компаниями и другими странами в поиске и предоставлении эстоноземельцам вариантов возвращения домой.

На вторник запланированы дополнительные авиарейсы из аэропорта Нгурах-Рай на Бали в Вильнюс (Kidy tour) и спецрейс Nordica Малага-Таллинн.

27 состоится авиарейс между Бангкоком и Каунасом. Билеты в первую очередь смогут купить граждане Литвы, Латвии и Эстонии.

Еще есть места на рейсах AirBaltic Лондон-Рига 26 и 27 марта.

Часть авиасообщений прерывается. Авиакомпания Easyjet сообщила, что со вторника отменяет большую часть рейсов, изменения коснутся, скорее всего, и рейсов Лондон-Таллинн.

Finnair отменяет все рейсы дальнего назначения до конца июня, обслуживаться будет только сообщение с Токио.

С 25 марта ОАЭ на две недели прекращают все пассажирские авиаперевозки, в том числе транзитные. Это не касается связанных с эвакуацией спецрейсов и грузоперевозок. Авиакомпания Emirates с 25 марта на две недели прекратит все пассажирские перевозки. Таким образом, с 25 марта нельзя будет использовать для транзита ни один из аэропортов ОАЭ.

На следующие две недели во всех федеративных землях Германии ограничено передвижение вне дома. Запрещены любые собрания в публичном пространстве и частных помещениях, за нарушения грозит штраф.

В Словении открыты четыре из шести погранпунктов на границе с Италией.

С понедельника все направляющиеся в Пекин международные рейсы будут совершать промежуточную посадку в Китае для предварительной проверки пассажиров — во время этих остановок будут проводиться таможенный досмотр, проверка багажа и карантинные действия.

Филиппины 22 марта смягчили свои жесткие правила карантина и позволили иностранцам в любой момент покинуть страну, если есть соответствующие авиарейсы. Передвижение внутри страны не стало проще: передвижение по воздуху, воде и суше разрешено только представителям властей, выполняющим критически важные задачи, связанные с COVID-19.

В Нью-Дели и ряде штатов Индии до 31 марта введен комендантский час, его действие может продлиться. На данный момент не работают авиасообщение внутри страны, железнодорожные пассажирские перевозки и большая часть автобусных линий.

Сингапур запретил иностранцам въезд даже при наличии разрешения на работу, а с 24 марта запрещает также транзит через аэропорт.

С 22 марта невозможна маятниковая миграция между Эстонией и Финляндией. Черногория прекратила международные регулярные авиарейсы. В Боснии и Герцеговине все прибывшие в страну должны находиться в карантине на границе.

Италия еще сильнее ужесточила ограничения передвижения внутри страны, в том числе запретив находиться на улице.

Таиланд требует при въезде в страну предъявлять справку о состоянии здоровья. Вьетнам с 22 марта запретил въезд в страну всем иностранцам.

Румыния запретила передвижение по ночам и приступила к закрытию границ.

Тайвань на период с 24 марта по 7 апреля прекращает авиатранзит.

Европейцы практически лишены способов попасть в Японию, действие виз приостановлено, новые визы выдают только в отдельных случаях. Покинуть Японию пока все же возможно, возможен также транзит через японские аэропорты, если при этом пассажиры не будут переходить на территорию страны — европейцы не могут выходить из транзитной зоны, поэтому транзит возможен только через тот же аэропорт и тот же терминал.