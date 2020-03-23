Закон о плате за природопользование, возможно, будет смягчен: это на руку некоторым предпринимателям

На прошедшем в понедельник заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудила поправку к Закону о платах за природопользование, касающуюся применения платы за загрязнение в сфере аквакультуры. Комиссия решила продолжить обсуждение на следующем заседании.
Председатель комиссии Эрки Сависаар пояснил, что комиссия планирует изменить закон таким образом, чтобы исключение распространялось не на сектор, а на конкретный вид деятельности. Цель такой поправки – освободить предприятия от платы за загрязнение в том случае, если зафиксированные в законе вещества и соединения вводятся в водоемы, грунтовые воды или в почву с целью выращивания живых организмов, в т.ч. растений, животных и грибов.
Предложение касается лишь деятельности, непосредственно связанной с применением питательных веществ, например, кормов или удобрений и не распространяется на иные виды деятельности, в связи с которыми соответствующие вещества и соединения попадают в окружающую среду в ходе или в результате выращивания живых организмов.
"На сегодняшний день не достигнуто единого понимания, каким образом в дальнейшем осуществлять надзор за тем, чтобы предприятия не перекармливали или не переудобряли почву. Поэтому обсуждение решили продолжить на следующем заседании комиссии», – сказал Сависаар. Он подчеркнул, что основы применения плат за природопользование будут дополнены, исходя из целей и способов использования окружающей среды.
Сависаар отметил, что сектор аквакультуры в Эстонии – небольшой и оказывает низкую нагрузку на окружающую среду. В то же время, он имеет значительный потенциал, и решения не следует принимать в ущерб защите окружающей среды.
Заместитель председателя комиссии Йоко Алендер подчеркнула, что создание новых предприятий в секторе аквакультуры связано с крупными инвестициями и рисками. «Развитию сектора будет способствовать избежание различий в налоговой политике с соседними государствами», – сказала Алендер.