Cеть магазинов K-Rauta вводит ограничения на число посетителей

Ради здоровья своих клиентов и сотрудников сеть K-rauta устанавливает строгие меры безопасности в своих магазинах и начиная со вторника вводит ограничение на количество посетителей, чтобы предотвратить большое скопление народа в магазинах, пишет Tarbija24.
Кроме того, во всех кассах и информационных киосках установлены защитные стекла, а для персонала и клиентов доступны одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства.
Сеть K-rauta уже направила Союзу торговцев пожелание установить ограничение на количество покупателей в зависимости от размера магазина и требование посещать магазин в одиночку.
«Ограничение количества посетителей является жизненно важной мерой для снижения рисков, и мы также рекомендуем это всем другим торговцам, работающим в Эстонии», - сказал глава Kesko Senukai Eesti Донатас Залобайтис.
«По нынешним покупкам мы видим, что в течение периода карантина люди ищут себе занятие дома, они более активно готовятся к садовому сезону и занимаются домашним ремонтом. Мы уже сейчас предлагаем нашим клиентам возможность комплектации заказа и доставки товаров на дом, но мы хотим, чтобы наши магазины были открыты, и мы понимаем, что это означает следование гораздо более строгим правилам. В розничном бизнесе занято более 25 000 человек, и товары повседневного спроса людям нужны и во время кризиса».
K-rauta предлагает ограничить количество посетителей всех действующих в Эстонии магазинов в соответствии с квадратными метрами магазина. Например, магазин площадью до 1000 квадратных метров может вместить до 10 покупателей одновременно, магазин площадью до 5000 квадратных метров - до 30 человек, а магазин с более чем 5000 квадратных метров - до 50 покупателей.
Также, согласно предложению, в магазин нельзя приходить компанией - члены семьи и друзья должны оставаться дома. Компаньоны вполне могут помочь с выбором продукта по телефону через видеомост.
Своей очереди в магазин покупатели должны ждать снаружи, сохраняя двухметровую дистанцию.