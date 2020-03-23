Таллинн закрывает городские игровые и спортивные площадки

Начиная с завтрашнего дня, 24 марта, Таллинн начнет ограничивать доступ к общественным игровым площадкам и спортивным площадкам в столице, чтобы снизить риск заражения в общественном городском пространстве, сообщила пресс-служба мэрии.
"Хотя сейчас кажется, что распространение вируса и его последствия не так заметны, мы считаем необходимым ограничить доступ к игровым и спортивным площадкам. Понятно, что с сидящими дома детьми нужно что-то делать, но, учитывая большое количество людей, замеченных на детских площадках и спортивных площадках в последние дни, мы оцениваем риск заражения на детских площадках как высокий. Прекращение распространения вируса зависит от нас всех. В сложившейся ситуации крайне важно оставаться дома, несмотря на прекрасную погоду, и избегать контакта с другими людьми и находящимися в активной эксплуатации поверхностями. Очевидно, что это неудобное ограничение, но мы просим родителей проявить понимание и заботиться о здоровье наших детей», - сказал мэр Михаил Кылварт.
По данным Департамента здоровья, коронавирус передается воздушно-капельным путем и легко переносится с одной поверхности на другую. Игровые площадки и спортивные площадки используются многими людьми, но дезинфекция их поверхностей неэффективна. Кроме того, существует прямой контакт между детьми на игровых площадках.
В Таллинне около 300 общественных игровых и спортивных площадок.