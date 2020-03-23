В Эстонии 17 человек госпитализированы с коронавирусом, 4 из них в критическом состоянии

В настоящий момент в Эстонии лечение от коронавируса проходят в стационаре 17 человек. Из них 6 нуждаются в интенсивной терапии. В критическом состоянии - четверо.
В Пярнуской больнице находятся три человека, состояние двоих из них стабильное, а одного - критическое.
В Ида-Таллиннской больнице - два пациента с коронавирусом, оба в стабильном состоянии.
В стационаре Североэстонской региональной больницы лежат два пациента с коронавирусом, оба в критическом состоянии.
Лечение в Клинике Тартуского университета проходят трое, один из них - в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии.
В Ляэне-Таллиннской больнице в настоящий момент находятся 7 пациентов с диагнозом "коронавирус Covid-19", состояние у всех стабильное.
Из больниц к настоящему времени выписано семь человек.
На сегодняшний день в Эстонии коронавирус диагностирован у 352 человек, в общей сложности было проведено 3724 теста. За сутки поступили результаты 495 тестов, что на 78 больше, чем вчера.
По сравнению со вчерашним днем добавилось 26 новых положительных результатов, из которых 16 - на Сааремаа, 5 - в Харьюском уезде, 4 - в Выруском уезде и 1 - в Тартуском уезде. В срезе возрастных групп картина остается неизменной: на долю детей младше 20 лет приходится менее 6 процентов, а на лиц старше 60 лет - 17 процентов инфицированных.