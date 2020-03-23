Торговые центры не будут наказывать решивших закрыться арендаторов

Коммерческий директор эстонско-финского подразделения владеющей торговыми центрами Kristiina и Rocca Al Mare компании Citycon Хелен Метсвахт сказала, что сейчас решено держать торговые центры открытыми в обычное время для обеспечения доступа к продуктам, медицинскому обслуживанию, аптекам и другим товарам. В то же время компания внимательно следит за руководствами правительства и Департамента здоровья и готова отреагировать, если поступит соответствующий приказ.

Метсвахт уточнила, что несколько арендаторов временно уже сократили свои часы работы или закрыли помещения. «Мы понимаем эти решения и дали понять арендаторам, что мы не будем подвергать их никаким санкциям», - сказала она.

Со своей стороны центры в качестве меры предосторожности увеличили количество уборок. Особое внимание уделяется местам, которых посетителями касаются особенно часто, в том числе кнопкам лифта, поручням, дверным ручкам и туалетам. В также установлены станции очистки для дезинфекции рук, а все мероприятия были отменены.

На вопрос, будут ли снижены цены на аренду магазинов и кафе в период низкого спроса со стороны покупателей, Метсвахт ответила, что принять это решение сразу очень сложно. «Сложившаяся ситуация все еще очень свежая, и каждый день поступает новая информация. Мы обязательно будем взаимодействовать со всеми арендаторами и будем работать над поиском наилучших возможных решений, которые мы согласовываем с каждым арендатором в отдельности», - сказала она.

Метсвахт добавила, что в нынешних обстоятельствах нет универсальных решений. «У нас сотни арендаторов, которые очень разные по своей сути. Мы рассматриваем каждый отдельный случай, но , чтобы ответить каждому и найти подходящее решение, может уйти больше времени, чем обычно. В то же время, мы просим понимать, что центр также находится в сложной ситуации из-за наших очень высоких затрат и обязательств», - сказала она.

Торговый центр T1 уже изменил свои часы работы из-за чрезвычайной ситуации. В будние дни все магазины, кроме Selver, открыты с 12 часов дня до 7 часов вечера (Selver в настоящее время открыт с 8 утра до 11 вечера). Но работать будут, вероятно, далеко не все магазины на территории торгового центра T1, так как глава центра Аллан Реммелькоор уже заверил, сказал, что хотя центр не планирует закрываться, они также не обязывают арендаторов работать в данной ситуации