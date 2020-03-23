Пн, 23.03.2020
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Президент Кальюлайд: кризис испытывает на стойкость национальную оборону Эстонии

Президент Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Sille Annuk

По словам президента Керти Кальюлайд, нынешний кризис является испытанием на стойкость для масштабной национальной обороны Эстонии.

По словам Кальюлайд, она связалась в понедельник по видеосвязи с коллективом Государственного ситуационного центра. Это ячейка государственной канцелярии, которая работает последние несколько лет над решением сложных ситуаций и роль которой, по словам Кальюлайд, малозаметна, но на самом деле очень важна - это сбор и по возможности анализ адекватной информации и передача ее принимающим решения государственным органам, а сегодня и местным самоуправлениям.

«Сегодняшние решения требуют как можно большей информированности. Сегодняшний кризис во многих отношениях является важным испытанием для широкомасштабной национальной обороны Эстонии и координирующей ее государственной канцелярии», - написала Кальюлайд в социальных сетях. 

«Приятно слышать, что информация из других правительственных учреждений поступает в Ситуационный центр в целом отлично, и не реализовались звучавшие несколько лет назад опасения, хотят ли различные органы власти обмениваться информацией в кризисной ситуации и как это произошло, не оправдались. Силы и выносливости в Дому Стенбока и Ситуационному центру! »- добавила глава государства.

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