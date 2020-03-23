Министр Кийк: запрет на передвижение я не поддерживаю

По словам министра социальных дел, народ Эстонии очень ответственен, и это можно увидеть в статистике каждый день. «В Эстонии до сих пор дело не доходит до худших сценариев, потому что у нас чрезвычайное положение, и люди придерживаются правил», - сказал он.

"Если мы говорим о мерах, правительство обсуждает их каждый день. Мы, конечно, посмотрим, какие меры предпринять и дополнить в случае необходимости, но я не думаю, что было бы разумно вводить полный запрет на передвижение», - сказал Кийк.

Ведущая Грете Лыбу спросила, является ли одним из рассматриваемых предложений вариант, когда пожилые люди смогли бы посещать продуктовые магазины до 11 часов утра, министр социальных дел ответил, что это один из вариантов, но всегда нужно рассмотреть все "за" и "против".

Он сказал, что может возникнуть другая проблема, когда все пожилые люди могут добраться до магазинов одновременно. «Ни одно предложение не отклонено, но мы должны посмотреть на общую картину. Все меры должны быть изучены, в том числе их последствия ".

Министр социальных дел объяснил, что Эстония ввела строгие меры довольно рано. «Предложения поступают разные. Я выслушиваю сотни людей: ученых, профессоров, экспертов по внутренней безопасности, людей из Департамента здоровья, руководителей больниц, людей из системы здравоохранения и т.д. Этот круг очень широк», - сказал Кийк.