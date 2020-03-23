Галерея ⟩ Maxima устанавливает на кассах своих магазинов защитные экраны

В качестве превентивной меры против распространения коронавируса сеть Maxima планирует установить защитные стекла в кассах всех своих магазинов, пишет Tarbija24.
Чтобы повысить чувство безопасности как своих клиентов, так и сотрудников, Maxima решила установить защитные экраны в свои кассах, что должно еще больше мешать распространению капельной инфекции.
Глава пресс-службы сети Регина Салму подтвердила, что 2/3 магазинов Maxima теперь оснащены стеклами, и идет работа над тем, чтобы к концу недели они были установлены во всех без исключениях магазинах.
По словам Салму, сотрудники очень хорошо приняли новшество, поскольку понятно, что оно было установлено для их же защиты. По словам Салму, идея создания защитных стекол пришла от специалиста отдела недвижимости компании.