Галерея ⟩ Maxima устанавливает на кассах своих магазинов защитные экраны

Чтобы повысить чувство безопасности как своих клиентов, так и сотрудников, Maxima решила установить защитные экраны в свои кассах, что должно еще больше мешать распространению капельной инфекции.

Глава пресс-службы сети Регина Салму подтвердила, что 2/3 магазинов Maxima теперь оснащены стеклами, и идет работа над тем, чтобы к концу недели они были установлены во всех без исключениях магазинах.