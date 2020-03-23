Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 350 тысяч

Так, по состоянию на 16 часов вирусом заразились 353 358 человек, из них 100 608 человек выздоровели, а 15409 умерли.

Среди 235 693 зараженных, которые до сих пор болеют, 11295 человек находится в тяжелом или критическом состоянии.

Наибольшее количество больных за все время зафиксировано в Китае (81 093), Италии (59138) и США (35 075), также более 33 тысяч случаев зафиксировано в Испании, более 26 тысяч - в Германии, более 23 000 - в Иране и больше 16000 во Франции.

Более 72 тысяч из тех, кто выздоровел, зафиксировано на материковом Китае. Более 8000 больных вылечились в Иране, более 7000 - в Италии, более 3000 - в Южной Корее и Испании.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 5476.