Автобусные фирмы терпят колоссальные убытки и надеются на помощь государства

Внутриэстонские коммерческие автобусные перевозки в связи с чрезвычайным положением несут убытки: компания Taisto с 23 марта прекратила все перевозки пассажиров и готовится сокращать водителей, в Lux Express на 80% снизили число рейсов, сообщает Rus.ERR.
Автобусные компании надеются на поддержку государства, но министр экономики и коммуникаций Таави Аас хотя и согласен, что проблема приобрела катастрофический характер, раздавать государственную помощь пока не спешит, а предлагает в вопросе разобраться и подходить к каждому маршруту индивидуально.
"Если там станет автобусов меньше или вообще не останется, тогда будем принимать меры, чтобы были прямые контракты с перевозчиками, чтобы сообщение не прерывалось. Если там такой возможности нет, то будем выяснять, с какой дотацией согласен перевозчик, который там уже работает, сможет ли работать дальше", сказал министр Аас.
Пассажиропоток на внутренних маршрутах у коммерческих линий иссяк примерно на 80%. Хуже всего показатели на юге страны, на линиях Тарту-Нарва и Тарту-Пярну.