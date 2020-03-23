Автобусные фирмы терпят колоссальные убытки и надеются на помощь государства

Автобусные компании надеются на поддержку государства, но министр экономики и коммуникаций Таави Аас хотя и согласен, что проблема приобрела катастрофический характер, раздавать государственную помощь пока не спешит, а предлагает в вопросе разобраться и подходить к каждому маршруту индивидуально.

"Если там станет автобусов меньше или вообще не останется, тогда будем принимать меры, чтобы были прямые контракты с перевозчиками, чтобы сообщение не прерывалось. Если там такой возможности нет, то будем выяснять, с какой дотацией согласен перевозчик, который там уже работает, сможет ли работать дальше", сказал министр Аас.