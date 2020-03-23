Пандемия нового коронавируса, вызывающего Covid-19, распространяется по планете все более быстрыми темпами, приводит слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса Би-би-си.
"От установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 тысяч, прошло 67 дней. От 100 тыс. до 200 тыс. - 11 дней, а третьи 100 тыс. случаев появились всего за четыре дня", - указал Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Сейчас заболевание диагностировано у почти 350 тысяч пациентов по всему миру.
По состоянию на утро понедельника от Covid-19 во всем мире скончались около 15 тысяч человек, более 100 тысяч - выздоровели. Больше всего умерших - в Италии (около 5500 человек) и в Китае (3153 человека).
В Испании была зафиксирована самая высокая смертность заразившихся с начала эпидемии коронавируса. За последние сутки от Covid-19 в этой стране скончались 462 человека, что на 26% больше, чем в предыдущие 24 часа. Также на 4500 увеличилось количество зараженных. Больницы в испанских городах не справляются с наплывом пациентов, которым требуется госпитализация.