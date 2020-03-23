Госпиталь в Тегеране, 12 марта. ФОТО: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Пандемия нового коронавируса, вызывающего Covid-19, распространяется по планете все более быстрыми темпами, приводит слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса Би-би-си.

"От установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 тысяч, прошло 67 дней. От 100 тыс. до 200 тыс. - 11 дней, а третьи 100 тыс. случаев появились всего за четыре дня", - указал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Сейчас заболевание диагностировано у почти 350 тысяч пациентов по всему миру.

По состоянию на утро понедельника от Covid-19 во всем мире скончались около 15 тысяч человек, более 100 тысяч - выздоровели. Больше всего умерших - в Италии (около 5500 человек) и в Китае (3153 человека).