Лечение от Covid-19 в Эстонии предоставят и тем, у кого нет медицинской страховки

По данным статистики, в Эстонии нет медицинской страховки у 4% населения, или почти 60 000 человек: по закону эти люди могут получить бесплатную медицинскую помощь, только в том случае если им нужна неотложная помощь.

"Если у человека острое заболевание и требуется медицинская помощь, то я думаю, что врач не откажет им в приеме и примет этого человека. Просто назовет это неотложной помощью и государство в итоге за это заплатит", - пояснила руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте.

В случае, если у человека имеется медицинская страховка, но по какой-то причине нет семейного врача, то обратиться можно к любому.