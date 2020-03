Французские ученые заявили о создании лекарства от коронавируса

На исследование сразу обратили внимание несколько лидеров общественного мнения. В частности, 26-летний американский предприниматель Майкл Кодри (Michael Coudrey) процитировал в своем Twitter якобы одного из авторов французского исследования Грегори Ригано (Gregory Rigano), хотя в оригинальной работе это имя не фигурировало.

Ригано и Кодри написали, что доза гидроксихлорохина (HCQ) в 600 мг позволяет избавить от коронавируса 90% зараженных в течение шести дней.

О «возможной пользе» HCQ для лечения COVID-19 написал в своем Twitter даже глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а через пару дней оригинальную публикацию Майкла Кодри ретвитнул президент США Дональд Трамп.

«Гидроксихлорохин и азитромицин вместе могут стать одним из самых значительных изменений в истории медицины. FDA сдвинуло горы с места — Спасибо!» — написал на своей странице в Twitter действующий американский президент 21 марта 2020-го.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....