Французские ученые заявили о создании лекарства от коронавируса

По состоянию на утро 23 марта в мире подтвердили более 340 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 15 тыс. смертей от этой болезни. Причем более чем треть летальных исходов (около 5,5 тыс.) зафиксировали в Италии.
И если эпидемия в Китае — откуда COVID-19 начал распространяться — уже почти закончилась, вся Европа переживает новую вспышку болезни и как никогда нуждается в лекарстве от коронавируса, пишет nv.ua.
На днях ученые из Франции опубликовали исследование, согласно которому смесь антибиотика и лекарства против малярии позволяет избавиться от COVID-19.
В пользу этого лекарства выступил президент США Дональд Трамп, а в некоторых странах вещество уже начали тестировать на людях. Несмотря на это, многие ученые выступают против открытия французских медиков, в то время как в Нигерии сообщили о нескольких случаях отравления новым лекарством от коронавируса.
18 марта 2020-го в научном журнале International Journal of Antimicrobial Agents опубликовали исследование «Гидроксихлорохин и азитромицин как способ лечения COVID-19: результаты клинического тестирования».
Авторы работы — группа ученых из университетов Ниццы и Марселя — заявляют о том, что смесь популярного антималярийного лекарства гидроксихлорохин (плакенил) и антибиотика азитромицин (зитромакс) «является эффективной в лечении COVID-19 и позволяет сократить время пребывания вируса в организме пациентов».
Исследователи из Франции проанализировали 30 пациентов с подтвержденным коронавирусом, разделив их на несколько групп: в одной людей лечили с помощью гидроксихлорохина, в другой пациенты получали смесь этого лекарства с антибиотиком, а еще одна контрольная группа не принимала ни один из препаратов.
Ученые сообщили, что в 20 случаях из 30 плакенил был эффективным способом лечения, а его смесь с азитромицином оказалась еще более полезной в борьбе с коронавирусом.
Руководители исследования также говорят, что провели первые клинические тестирования этого лекарства, основываясь на отчетах китайских медиков, которые ранее заявляли об эффективном лечении COVID-19 с помощью плакенила и зитромакса.
На исследование сразу обратили внимание несколько лидеров общественного мнения. В частности, 26-летний американский предприниматель Майкл Кодри (Michael Coudrey) процитировал в своем Twitter якобы одного из авторов французского исследования Грегори Ригано (Gregory Rigano), хотя в оригинальной работе это имя не фигурировало.
Ригано и Кодри написали, что доза гидроксихлорохина (HCQ) в 600 мг позволяет избавить от коронавируса 90% зараженных в течение шести дней.
О «возможной пользе» HCQ для лечения COVID-19 написал в своем Twitter даже глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а через пару дней оригинальную публикацию Майкла Кодри ретвитнул президент США Дональд Трамп.
«Гидроксихлорохин и азитромицин вместе могут стать одним из самых значительных изменений в истории медицины. FDA сдвинуло горы с места — Спасибо!» — написал на своей странице в Twitter действующий американский президент 21 марта 2020-го.
HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020
За несколько дней до этого Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование противомалярийного препарата плакенил для лечения пациентов с COVID-19.
На брифинге по поводу этого Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время гидроксихлорохин начнут применять в американских больницах и это «изменит правила игры» в ситуации с пандемией коронавируса.
Буквально через пару дней после этого применение антималярийного препарата вместе с антибиотиком для больных COVID-19 разрешили в Королевстве Иордания.
Правда, глава иорданской организации FDA доктор Хайел Обеидат (Hayel Obeidat) предупредил о необходимой осторожности в использовании и этого вещества, и заявил, что это «не механизм предотвращения болезни».
Обеидат не единственный, кто высказал свои опасения по поводу применения плакенила и азитромицина, подчеркнув, что «это лекарство может быть только частью лечения с другими противовирусными компонентами под наблюдением врачей».
Важно учитывать, что в Иордании планируют использовать антималярийный гидроксихлорохин и сопутствующий антибиотик только в самых тяжелых случаях заболевания COVID-19, и эти препараты запретят открыто продавать в аптеках.
Несмотря на то, что Трамп планирует в «скором времени» организовать открытую продажу нового лекарства, ученые говорят, что его можно использовать только в качестве «последнего лекарства».
Директор Института молекулярной биологии (IMBB) Национального института здоровья Университета Филиппин Эдсел Салвана (Edsel Salvana) предупредил об опасности самолечения антималярийным препаратом и даже ответил Дональду Трампу в Twitter.
«Пожалуйста, не принимайте гидроксихлорохин (плакенил) с азитромицином для лечения COVID-19, пока их не пропишет доктор. Оба лекарства воздействуют на сердечный ритм (интервал QT) и могут привести к аритмии и преждевременной смерти, особенно если вы принимаете еще и другие препараты или у вас есть болезни сердца», — написал Салвана в ответ на твит президента США.
По словам филиппинского биолога, эффективность этих препаратов в борьбе с коронавирусом возможна, однако, говорить о их реальном действии еще рано.
Дело в том, что в мире пока недостаточно клинических исследований смеси плакенила и азитромицина. А в оригинальном исследовании ученых из Франции, напомним, проанализировали всего 30 людей, зараженных COVID-19.
Более того, сразу же после заявления Дональда Трампа о разрешении нового препарата, власти Нигерии сообщили о как минимум трех случаях отравления гидроксихлорохином в самом большом городе страны — Лагосе.
Некоторые источники издания CNN заявили, что после брифинга президента США стоимость этого препарата в аптеках нигерийского мегаполиса выросла с 50 центов до $2,8.
По некоторым данным, одним из побочных эффектов гидроксихлорохина является сильный зуд в течение нескольких дней.
«Идея интересная, но нам нужно больше контролируемых испытаний. Мы не должны передавать такую информацию на YouTube, поскольку она не подтверждена… Нам нужно быть осторожными, чтобы не повторить историю с циклоспорином при ВИЧ», — говорит специалист по инфекционным заболеваниям Жиль Пиалу (Gilles Pialoux).
Несмотря на то, что гидроксихлорохин вызывает угнетение иммунитета, некоторые ученые допускают его широкое использование для лечение тяжелых форм коронавируса.
«Гидроксихлорохин (плакенил, который не является хлорохином), использовался десятилетиями десятками тысяч пациентов, поэтому у нас есть наблюдения и много данных. Этот препарат хорошо переносится организмом, и мы даем его всем пациентам с волчанкой в том числе и беременным женщинам. Основное осложнение (токсичность сетчатки) встречается редко…», — объясняет профессор Томас Папо (Thomas Papo) из Парижского университета.Тем не менее, ученые из главных медицинских центров при университетах США подтвердили, что французское исследование об эффективности плакенила в лечении COVID-19 являет «предварительным, небольшим и имеет недостатки», хотя и его результаты были достаточно убедительными.
Кроме вакцины от коронавируса, которую стоит ожидать только в следующем году, ученые по всему миру работают над универсальным лекарством, которое позволит устранить COVID-19 из организма больных в кратчайшие сроки.
Ускорить разработку лекарства может и искусственный интеллект (ИИ): в лаборатории Google DeepMind недавно заявили, что они использовали технику глубинного обучения (deep learning) для получения новой информации о протеиновых структурах коронавируса.
Ранее ИИ-платформа BlueDot предсказала начало эпидемии COVID-19 в китайском городе Ухань, а в местных госпиталях использовали ИИ-систему, которая могла определять коронавирус по снимкам компьютерной томографии.
На днях международная группа исследователей заявила, что существует около 70 лекарств и специальных соединений, которые могут быть эффективными в борьбе с коронавирусом.
Некоторые из этих лекарств уже используют для лечения других болезней, а некоторые только проходят процедуру одобрения их использования организациями FDA.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на днях заявили, что вскоре начнут собственные клинические исследования четырех лекарств и лекарственных соединений, которые могут снизить смертность от COVID-19.
«Это исследование фокусируется на ключевых приоритетных вопросах для общественности: снижают ли эти препараты смертность? Снижают ли они время пребывания пациентов в больнице и нужны ли пациентам, которые принимают эти препараты, вентиляционные и реанимационные отделения», — говорит руководитель одной из исследовательских групп ВОЗ Ана Мария Хенао-Рестрепо Ana Maria Henao-Restrepo.