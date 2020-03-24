Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет без зрителей

Поединок чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедов и американца Тони Фергюсона пройдет без зрителей. Об этом заявил президент организации Дэйн Уайт, слова которого приводит MMA Junkie.

Первоначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Нью-Йорке, но в городе ввели ограничения на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Организаторы заявили, что соревнование состоится в другом городе.

Уайт сказал, что организаторы определились с местом проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона, но назвать его пока отказался. «Там не будет никаких фанатов. Это будет закрытое мероприятия», — уточнил глава UFC.

В понедельник Нурмагомедов удивился отсутствию данных о месте проведения боя. «Где деремся и деремся ли вообще?», — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов говорил РБК, что поединок, возможно, пройдет в Дубае.