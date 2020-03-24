Кальюлайд: правительство отреагировало на кризис своевременно, ЕС не справился с основной задачей

По мнению президента, правительство очень хорошо справляется с кризисом в том смысле, что оно отреагировало своевременно. "Министры открыто говорят о том, какие усилия приходится прилагать, например, для получения средств индивидуальной защиты, как рассказал сегодня [23 марта] [министр госуправления] Яак Ааб. Ведь значительная часть того, что в Китае пошло не так, было связано с закрытостью. Правительство, несомненно, было открытым, и это очень хорошо", - сказала Кальюлайд в понедельник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.