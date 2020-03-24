В Италии второй день подряд снижается смертность от коронавируса

За последние сутки было зарегистрировано 3780 новых случаев заражения COVID-19 против 3957 случаев, зарегистрированных в воскресенье, в субботу сообщили о 4821 новом заразившемся.

Согласно обновленным данным, общее количество зараженных в Италии достигло 63 927 человек. Из них 50 418 пациентов до сих пор болеют: 20 692 госпитализированы, 26 522 — находятся на домашнем лечении, пишут "Известия".

С начала эпидемии в Италии вылечились 7432 пациента, что на 408 больше, чем вчера.

Во всем мире зарегистрировано свыше 350 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 98 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 15 тыс. пациентов.