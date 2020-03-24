Зубные врачи ждут от государства решения о закрытии

Президент Союза стоматологов Пирет Вяли сказала, что не понимает, почему государство смогло остановить плановое лечение во всем здравоохранении, но не учло при этом стоматологию. Зубные врачи находятся в непосредственном контакте с пациентами.

Консультировавшая союз профессор медицинской экологии микробов Тартуского университета Реэт Мяндар объяснила, что если обычные вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, распространяются с чиханием и кашлем, то новый корнавирус распространяется через выдыхаемый воздух. Заражение с полутора метров практически неизбежно, а зубные врачи, выполняя свою работу, находятся на расстоянии всего в 50 сантиметров от потенциального носителя вируса. Обычная хирургическая маска от вируса не защищает, поскольку пропускает воздух с боков.

«В первый раз с предложением остановить плановое лечение зубов мы обратились к правительству 15 марта. Мы договорились с Министерством социальных дел, что попытаемся заказать средства защиты и подумаем, как организовать первую помощь. 17 марта представили Больничной кассе список клиник предлагающих неотложную помощь и их контакты, которые есть на сайтах как БК, так и Союза стоматологов. Но от Департамента здоровья мы получили лишь инструкции», - сказала Вяли.

Руководитель Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья Эстер Эпик ответила, что исключения заражения коронавирусом зубные врачи могут использовать те же средства защиты, которые используются для защиты от ВИЧ и гепатита-В. Поскольку для защиты от этих болезней нужно, прежде всего, избегать соприкосновения с кровью и другими физиологическими жидкостями, по оценке профессора Мяндар, это не помогает избежать инфицирования через воздух, как это происходит при коронавирусе.

Вяли злится и на то, что Департамент здоровья не добавил стоматологов в государственную поставку средств защиты: «Они не помогают нам в этом. Мы должны заниматься этим сами». Она выразила надежду на то, что, заказанные, прежде всего, для оказания неотложной помощи маски прибудут к концу недели.

В то же время зубные врачи предложили для проблемы нехватки средств защиты свое решение: «К нам все чаще обращаются медицинские учреждения общей медицины и спрашивают, что если мы сможем остановить плановое лечение, не могли бы мы отдать им маски», - сказала Вяли. Она напомнила принцип, что врач должен поступать в интересах здоровья населения: «То же могли бы делать Министерство социальных дел и Департамент здоровья».

По словам члена правления прервавшей на прошлой неделе плановое лечение клиники Haldja Hambaravi Мадиса Тафенау, крайне важно, чтобы кризисная комиссия сообщила о решении остановить стоматологическое лечение. По его оценке, этого не сделали до сих пор из страха, что государству придется начать дотировать: оплачивать кабинетам лечения зубов все расходы.

«Стоматологи – первые, кто напрямую соприкасаются с вирусом во рту. Мы сами подвержены большому риску, а наш кабинет становится местом распространения вируса. Поэтому лечение зубов должно было стать первым, что нужно было запретить и оставить только неотложную помощь», - объяснил Тафенау.

И все же он сам планирует на следующей неделе возобновить плановое лечение. Клиентов, конечно, мало, но хотя бы это поможет фирме выжить.

«Двери не закрыли те, кто смог заказать защитный костюм. Если государство мне не поможет, то на следующей неделе мне придется открыться, не имея защитного снаряжения», - сказал он и добавил, что ситуация печальная, поскольку защитное снаряжение не достать нигде в мире, а департамент оставил его один на один с проблемой.

Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) пообещал ответить на обращение Союза стоматологов в ближайшие дни. На прошлой неделе Кийк сказал о прекращении планового лечения зубов, что некоторые стоматологи уже решили прекратить работу и сосредоточились на оказании неотложной помощи.

«Есть и такие, кто очень ясно сигнализировали нам, что хотят продолжить плановое лечение. Это тоже является главной причиной, почему сейчас такого приказа не поступило, но у зубных врачей у самих есть возможность решать, достаточно ли у них средств индивидуальной защиты», - сказал Кийк.