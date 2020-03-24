Опрос: три четверти россиян считают эпоху СССР лучшей в истории страны

Три четверти россиян (75 процентов) считают советскую эпоху лучшей в истории страны. Это следует из данных опроса Аналитического центра Юрия Левады, выдержки из которого издание "Ведомости" приводит во вторник, 24 марта. Еще 18 процентов респондентов выразили противоположную точку зрения, пишет DW.com.

Словосочетание "советская эпоха" чаще ассоциируется у опрошенных со стабильностью и уверенностью в будущем (16 процентов), а также хорошей жизнью в стране (15 процентов), чем с дефицитом и очередями (4 процента), железным занавесом или политическими репрессиями (по 1 проценту).

Почти две трети россиян (65 процентов) сожалеют о распаде СССР, четверть респондентов (26 процентов) выразила противоположную точку зрения. Чаще всего о своем сожалении заявляли респонденты старше 55 лет, среди молодежи от 18 до 24 лет сожаление выражал каждый третий.