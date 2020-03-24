С 25 марта Китай снимет карантин с провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на региональный штаб по контролю за вирусом. Жители смогут пересечь пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний. Карантин в Ухане, административном центре провинции Хубэй, планируется снять 8 апреля. Школы, детские сады и техникумы в провинции останутся закрытыми до тех пор, пока не будет дана научная оценка эпидемиологической ситуации, говорится в официальном сообщении.
Для контроля за здоровьем жителей, въезжающих в провинцию или выезжающих за ее пределы, будет использоваться «код здоровья», генерируемый программой для мобильного телефона на основе данных о перемещении и контактах. Такая система уже использовалась для контроля за передвижением жителей Хубэя внутри провинции. Пересекать границу провинции смогут только люди с кодом зеленого цвета. Жители Хубэя, которые хотят посетить другие провинции, должны будут дополнительно пройти экспресс-тест на коронавирус, отмечают в штабе.
Вспышка коронавируса нового типа впервые была отмечена в Ухане в декабре 2019 г. Карантин в городе был введен 23 января, позднее он был распространен на близлежащие города и на всю территорию провинции Хубэй. Власти стали снимать ограничения на передвижения внутри Уханя и на работу ключевых предприятий с 10 марта, после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Хубэй.
Всемирная организация здравоохранения к 23 марта сообщала о более чем 332 000 случаях заражения коронавирусом, 14 510 из них привели к летальному исходу. Комиссия по здравоохранению Китая утверждает, что уровень риска в большинстве провинций снизился: все заражения, отмеченные за последние три дня, были отмечены у возвращающихся из-за границы или у людей, контактировавших с ними. В России к утру 24 марта было отмечено 438 случаев заболевания.