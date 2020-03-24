Работа из дома: как оставаться успешным в чрезвычайной ситуации

Если вы работаете дома, обратите внимание на эти рекомендации. Надеемся, что они принесут вам пользу.

1. Уделите время планированию. Специально выделите время, чтобы составить перечень заданий и вписать их в график с конкретными сроками. Сосредоточьтесь и продумайте свои действия, иначе может показаться, что вы сделали много работы, но через какое-то время обнаруживаете несделанное. Сроки, будь то сроки внешние или установленные вами, дают хороший обзор того, какие темы являются приоритетными, а какие могут подождать. Всегда ставьте себе сроки с небольшим запасом и соблюдайте их. В возникшей сегодня ситуации согласуйте план с членами семьи, чтобы можно было учесть планы друг друга.

2. Добавляйте задачи в календарь. Что записывать в план действий? Здесь можно исходить из того принципа, что действия, которые занимают не менее 30 минут, требуют отдельного места не только в списке, но и конкретного времени в календаре. Так проще планировать день и неделю и сложнее откладывать дела на завтра. Если вы занимаетесь, например, проектировочными работами, которые продолжаются и требуют регулярного внимания, то имеет смысл запланировать для себя конкретное время и придерживаться его, чтобы успеть заняться и другими вещами, стоящими в списке необходимых дел. Если же в программе есть задание, которое требует немного больше свободы по времени и наплыва вдохновения, то жесткие временные рамки не всегда эффективны.

3. Не стоит недооценивать время, затраченное на небольшие дела. Например, время на чтение э-писем часто считается незначительным. В зависимости от должности, каждому в течение дня приходит достаточно много э-писем. Ознакомление с ними и ответы занимают время. По возможности планируйте в календаре время для чтения э-писем, например, в начале и в конце дня. Продумайте также остальные задачи, которые на первый взгляд не требуют много времени.

4. Обязательно приведите свои действия в систему. В связи с предыдущим пунктом следует продумать, какие дела требуют больше погружения в них, а какие можно сделать, так сказать, на ходу. Такое разделение зависит от человека. Некоторые могут за минуты составить быстрый отчет, а для других это – занимающий пару часов проект. Будьте честны по отношению к себе. Так вы получите обзор, как лучше спланировать свои действия и не переоценить свои способности.