Банк предостерегает: мошенники пытаются воспользоваться ситуацией с коронавирусом

Из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, активизировались мошенники. Luminor призывает людей быть предельно осторожными и не сообщать свои банковские реквизиты незнакомцам. Ежедневно появляются тысячи вредоносных веб-сайтов по теме коронавируса, от мошенников поступают звонки. Все это делается для того, чтобы выманить у ничего не подозревающих людей деньги.
Специалист по информационной безопасности Luminor Элвис Раннак объясняет, что мошенники пользуются чрезвычайной ситуацией и пытаются обмануть людей. Например, предпринимаются попытки собрать у людей данные, а затем использовать их в преступных целях. «Также увеличилось количество мошеннических звонков, когда людей просят назвать свои банковские реквизиты и пароли доступа под предлогом необходимости, связанной с коронавирусом. Такие попытки мошенничества упоминались также полицией. Передача данных может привести к опустошению банковского счета. Мы советуем людям быть очень внимательными и немедленно обрывать подобные звонки», – подчеркнул Раннак.
«Кроме того, будьте осторожны со всеми электронными письмами и веб-сайтами, касающимися коронавируса. Мошенники используют возникшую ситуацию в своих интересах. Поэтому люди должны тщательно проверять каждое письмо и веб-страницу, чтобы не стать жертвами фишинга», – сказал специалист по информационной безопасности.
«В сложившейся ситуации вы должны с подозрением относиться к любым запросам, в которых вас просят обновить, ввести или проверить ваши данные, даже если кажется, что просьба поступила из надежного источника. Рекомендуется открывать указанные веб-страницы и прикрепленные вложения только в том случае, если вы полностью убеждены в том, что отправитель действительно является тем лицом, за которое себя выдает. При необходимости вы всегда можете позвонить в конкретную компанию, чтобы узнать, отправляла ли она такое письмо», – добавил Раннак.
Специалист по информационной безопасности Luminor напоминает людям, что запрос банковских реквизитов и паролей по телефону и через интернет является прямым признаком мошенничества, и такие данные не подлежат разглашению. Также желательно сообщить вашей семье и знакомым о риске мошенничества.