Во Франции вступил в силу закон о чрезвычайной санитарной ситуации

Режим вводится сроком на два месяца. Мерой предусмотрено в частности ограничение ряда свобод - на передвижение, на собрания, на организацию развлекательных мероприятий.

Первичное нарушение закона влечет за собой штраф в размере 135 евро, в случае рецидива в течение 15 дней - 1,5 тыс. евро, а в случае четырех нарушений за месяц виновный подвергается штрафу в размере 3,7 тыс. евро или приговаривается максимум к шести месяцам тюремного заключения.

Закон, вступивший в силу во вторник, был принят французскими парламентариями в воскресенье после четырех дней активного обсуждения. За его основу был взят закон о чрезвычайном положении 1955 года, который был задействован и после терактов 2015 года, напоминает французская пресса.