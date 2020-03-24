Надо ли мыть овощи и фрукты мылом?

Роскачество составило инструкцию для россиян, как уберечься от заражения коронавирусом и вообще микробов при походах в магазины и покупке продуктов.

Рекомендации довольно просты и эффективны не только в условиях пандемии:

- протирайте твердую упаковку;

- мойте руки, а также стол и прочие поверхности;

- тщательно мойте овощи и фрукты;

- используйте вне дома антисептические гели;

- избегайте передачи заказов из рук в руки;

- расплачивайтесь картой или через смартфон.

«После того, как вы принесли продукты домой, не будет лишним хорошо промыть упаковку, если она пластиковая, металлическая или стеклянная. Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы, а уже протертые продукты убрать на полки», - говорится в инструкции.

В рекомендации специалистов входит и тщательное мытье овощей и фруктов, что позволит защититься не только от коронавируса, но и от других бактерий и микроорганизмов.

Но огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением следует замачивать в воде на 10-15 минут, и только затем тщательно промывать под струей проточной воды. Огурцы с неровной поверхностью желательно тщательно промыть с использованием чистой кухонной щеточки под струей проточной воды.

Что касается моющих средств, то для мытья овощей со съедобной кожицей Роскачество советует использовать нейтральное мыло типа детского, а затем тщательно смывать его.