Надо ли мыть овощи и фрукты мылом?

Для россиян составлена инструкция, как уберечься от заражения коронавирусом и вообще от микробов при походах в магазины и покупке продуктов, сообщает Newsru.com.
Роскачество составило инструкцию для россиян, как уберечься от заражения коронавирусом и вообще микробов при походах в магазины и покупке продуктов.
Рекомендации довольно просты и эффективны не только в условиях пандемии:
- протирайте твердую упаковку;
- мойте руки, а также стол и прочие поверхности;
- тщательно мойте овощи и фрукты;
- используйте вне дома антисептические гели;
- избегайте передачи заказов из рук в руки;
- расплачивайтесь картой или через смартфон.
«После того, как вы принесли продукты домой, не будет лишним хорошо промыть упаковку, если она пластиковая, металлическая или стеклянная. Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы, а уже протертые продукты убрать на полки», - говорится в инструкции.
В рекомендации специалистов входит и тщательное мытье овощей и фруктов, что позволит защититься не только от коронавируса, но и от других бактерий и микроорганизмов.
Но огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением следует замачивать в воде на 10-15 минут, и только затем тщательно промывать под струей проточной воды. Огурцы с неровной поверхностью желательно тщательно промыть с использованием чистой кухонной щеточки под струей проточной воды.
Что касается моющих средств, то для мытья овощей со съедобной кожицей Роскачество советует использовать нейтральное мыло типа детского, а затем тщательно смывать его.
А вы моете мылом огурцы и пакеты с молоком?